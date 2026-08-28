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Zelenski opozarja: Po ruskih volitvah prihaja nov val mobilizacije

Moskva, 28. 08. 2026 12.41 pred 2 urama 3 min branja 0

Avtor:
N.V.
Ruska vojska v Ukrajini

Ukrajinska obveščevalna služba je sporočila, da se je Moskva že odločila, da bo letos vpoklicala 300.000 vojakov, še dodatnih 300.000 pa leta 2027. K temu naj bi prispevale velike izgube na fronti in zmanjševanje števila prostovoljcev, ki se pridružujejo ruskim silam. Kijev pričakuje, da bo napoved sledila septembrskim volitvam.

Glavni obveščevalni direktorat Ukrajine in ukrajinska zunanja obveščevalna služba sta mnenja, da naj bi vse manjše število prostovoljcev Moskvo potiskalo proti drugemu uradnemu valu mobilizacije.

Po navedbah Kijeva je sprožilec kombinacija velikih izgub na bojišču, izgube vojaške pobude in občutnega upada števila prostovoljcev, ki podpisujejo pogodbe z vojsko, medtem ko se nadaljuje ruska obsežna vojna proti Ukrajini, poroča Euronews.

Ruske izgube naj bi bile resnično velike. Generalštab ukrajinskih oboroženih sil je sporočil, da je skupno število ruskih izgub od začetka obsežne invazije februarja 2022 preseglo 1,4 milijona mrtvih in ranjenih. Samo v prvi polovici leta 2026 naj bi Rusija po oceni ukrajinskih obveščevalnih služb izgubila okoli 240.000 vojakov, od katerih je bilo približno 140.000 ubitih ali huje ranjenih. V istem obdobju je 232.000 ljudi podpisalo pogodbe z ruskimi oboroženimi silami.

Ruska vojska v Ukrajini
Ruska vojska v Ukrajini
FOTO: AP

Direktor Cie John Ratcliffe je julija dejal, da je bil povprečni ruski rekrut na bojišču ubit ali ranjen v 20 do 30 minutah po prihodu na fronto. Tako se je izbira potencialnih rekrutov drastično zmanjšala. V primerjavi z letom 2025 se je število zapornikov, migrantov in drugih moških, ki so predstavljali glavni vir prostovoljnih rekrutov, v več ruskih regijah zmanjšalo za 30 do 40 odstotkov.

V kurganski regiji so bili mesečni cilji novačenja od začetka leta doseženi le v 57 do 69 odstotkih. V volgograjski regiji se je število potencialnih rekrutov medletno zmanjšalo za 40 odstotkov. Najnižje številke beležijo v orjolski in vladimirski regiji – prva leži v zahodni Rusiji, druga v bližini Moskve – ter v republiki Dagestan. Neuspešna so bila tudi prizadevanja za novačenje študentov v oborožene sile, je sporočila ukrajinska obveščevalna služba.

V vojsko vpoklicane tudi ženske?

Notranji ruski dokumenti, na katere se sklicujejo ukrajinske obveščevalne službe, so potrebo po novi mobilizaciji utemeljevali z naraščajočim nezadovoljstvom javnosti zaradi vojne. Tako je Rusija za pripravo pravnih podlag razširila krog ljudi, ki jih je mogoče vpoklicati v vojsko.

Zdaj je mogoče vpoklicati tudi ljudi z neizbrisanimi kazenskimi obsodbami po 11 dodatnih členih kazenskega zakonika, med drugim osebe, obsojene zaradi tihotapljenja orožja, drog ali radioaktivnih snovi, razbojništva in organiziranja nezakonitih migracij. Ruske oblasti naj bi poleg tega razmišljale tudi o novačenju nekaterih kategorij obsojenih žensk.

Ruski vojaki v Sudži
Ruski vojaki v Sudži
FOTO: Profimedia

Elektronski sistem vojaških pozivov že deluje. Ko je državljan vpisan v register, mu je prepovedano zapustiti državo, najemati posojila, kupovati ali prodajati nepremičnine, uporabljati vozniško dovoljenje ali se registrirati kot samostojni podjetnik.

Po podatkih ukrajinskih obveščevalnih služb je bilo do konca julija na ruskih zaposlitvenih platformah objavljenih več kot 2500 novih prostih delovnih mest, povezanih z dejavnostmi, povezanimi z mobilizacijo.

"Periferna mobilizacija"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pričakuje, da bo odločitev objavljena po volitvah v rusko državno dumo, ki so predvidene med 18. in 20. septembrom.

"Putinova strategija je jasna – balistični napadi. Nato sledijo 'volitve' v Rusiji. Prepričani smo, da bo po 'volitvah' sledila mobilizacija. Menimo, da ne bo potekala v osrednjih mestih. Vendar mislim, da je ne bodo mogli posebej dobro skriti," je prejšnji teden dejal Zelenski. Ta pristop je opisal kot "periferno mobilizacijo", usmerjeno predvsem v ruske regije in ne v Moskvo ter druga večja mesta.

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