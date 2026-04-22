Zelenski opozarja: Pomembno je, da se ne pozabi na Ukrajino

Zelenski je v pogovoru za CNN poudaril, da je velik "izziv", da ista pogajalska ekipa ZDA, ki jo vodita odposlanec Steve Witkoff in zet predsednika Donalda Trumpa Jared Kushner, vodi pogovore tako o vojni v Iranu kot o vojni v Ukrajini.
Dodal pa je, da čeprav razume, da so ZDA trenutno osredotočene na svojo vojno v Iranu, je pomembno, da se ne pozabi na Ukrajino, kjer se spopadi nadaljujejo.
Po njegovem mnenju tudi ni sprejemljivo, da se o "Ukrajini govori kasneje". "Ukrajina je že zdaj v veliki tragediji, zato moramo najti način, kako to obravnavati vzporedno."
Povedal je tudi, da je vojna povzročila motnje pri dobavi nekaterih ključnih orožij za Ukrajino, zlasti protibalističnih raket, ki jih ne prejemajo v zadostnih količinah zaradi omejenih proizvodnih zmogljivosti v ZDA.
Komentiral je tudi novo pridobljena sredstva, 90 milijard evrov, ki jih je odobrila Evropska unija za Ukrajino. Dejal je, da je pridobitev teh sredstev vprašanje "življenja in preživetja" za njegovo državo.
Posojilo, ki je bilo Kijevu obljubljeno že pred meseci, je bilo odloženo, ker ga je blokiral nekdanji madžarski premier Viktor Orban, ki je zahteval, da Ukrajina ponovno omogoči pretok ruske nafte v Evropo. Njegov prepričljiv poraz na madžarskih parlamentarnih volitvah prejšnji teden je odpravil eno od ovir, v sredo pa se je obnovil tudi pretok nafte skozi ukrajinski del naftovoda Družba, hkrati pa so veleposlaniki EU podali predhodno soglasje k posojilu.
Zelenski je povedal, da Ukrajina brez teh sredstev ne more proizvajati količine orožja, ki bi jo sicer bila sposobna.
Kot primer je navedel prestreznike dronov in dejal, da Ukrajina trenutno proizvaja približno 1000 enot na dan, čeprav ima zmogljivosti za 2000 na dan. "Ampak nimamo financiranja. To je res vprašanje našega življenja, preživetja, obrambe, ta denar res zelo potrebujemo," je povedal za CNN.