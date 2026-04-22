Zelenski opozarja: Pomembno je, da se ne pozabi na Ukrajino

Zelenski je v pogovoru za CNN poudaril, da je velik "izziv", da ista pogajalska ekipa ZDA, ki jo vodita odposlanec Steve Witkoff in zet predsednika Donalda Trumpa Jared Kushner, vodi pogovore tako o vojni v Iranu kot o vojni v Ukrajini.

Dodal pa je, da čeprav razume, da so ZDA trenutno osredotočene na svojo vojno v Iranu, je pomembno, da se ne pozabi na Ukrajino, kjer se spopadi nadaljujejo.

Po njegovem mnenju tudi ni sprejemljivo, da se o "Ukrajini govori kasneje". "Ukrajina je že zdaj v veliki tragediji, zato moramo najti način, kako to obravnavati vzporedno."