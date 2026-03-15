Zelenski pod pritiskom: bo omogočil tranzit ruske nafte preko Ukrajine?

"Če smo se odločili obnoviti oskrbo z rusko nafto, potem želim, da vedo, da sem proti. (...) Če pa mi postavljajo pogoje, da Ukrajina ne bo prejela orožja, potem sem, oprostite, pri tem vprašanju nemočen. Našim prijateljem v Evropi sem povedal, da se to imenuje izsiljevanje," je dejal Zelenski.
Ukrajina, ki je delovanje naftovoda ustavila konec januarja, trdi, da je bil poškodovan v ruskih zračnih napadih in ga še niso popravili. Madžarska medtem blokira tako nove sankcije EU proti Moskvi kot posojilo EU Kijevu v višini 90 milijard evrov, dokler naftovod ne bo ponovno odprt. EU je v četrtek predlagala misijo za pregled naftovoda.
V pogovoru z novinarji v Kijevu je Zelenski dejal, da nasprotuje tranzitu ruske nafte skozi Ukrajino, medtem ko EU sankcionira njeno prodajo drugje.
Izjave Zelenskega prihajajo potem, ko so ZDA v četrtek omilile sankcije, ki državam preprečujejo nakup ruske nafte, da bi ublažile krizo oskrbe z energijo, ki jo je povzročila ameriško-izraelska vojna z Iranom. Ta poteza je naletela na kritike številnih evropskih voditeljev.
"Kako se to razlikuje od odprave sankcij proti Rusom?" je glede obnovitve dobave nafte preko ukrajinskega ozemlja vprašal Zelenski in dodal: "Zakaj lahko v primeru ZDA rečemo, da nasprotujemo odpravi sankcij, medtem ko po drugi strani silimo Ukrajino, da nadaljuje s tranzitom nafte preko naftovoda Družba," poroča AFP.