Tujina

Zelenski pod pritiskom: bo omogočil tranzit ruske nafte preko Ukrajine?

Kijev, 15. 03. 2026 15.40 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA N.L.
Volodimir Zelenski

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je evropskim zaveznikom povedal, da pritisk za ponovno odprtje naftovoda Družba, po katerem na Madžarsko in Slovaško prek Ukrajine prihaja ruska nafta, pomeni izsiljevanje.

"Če smo se odločili obnoviti oskrbo z rusko nafto, potem želim, da vedo, da sem proti. (...) Če pa mi postavljajo pogoje, da Ukrajina ne bo prejela orožja, potem sem, oprostite, pri tem vprašanju nemočen. Našim prijateljem v Evropi sem povedal, da se to imenuje izsiljevanje," je dejal Zelenski.

Ukrajina, ki je delovanje naftovoda ustavila konec januarja, trdi, da je bil poškodovan v ruskih zračnih napadih in ga še niso popravili. Madžarska medtem blokira tako nove sankcije EU proti Moskvi kot posojilo EU Kijevu v višini 90 milijard evrov, dokler naftovod ne bo ponovno odprt. EU je v četrtek predlagala misijo za pregled naftovoda.

ZDA so v četrtek omilile sankcije, ki državam preprečujejo nakup ruske nafte
FOTO: Shutterstock

V pogovoru z novinarji v Kijevu je Zelenski dejal, da nasprotuje tranzitu ruske nafte skozi Ukrajino, medtem ko EU sankcionira njeno prodajo drugje.

Izjave Zelenskega prihajajo potem, ko so ZDA v četrtek omilile sankcije, ki državam preprečujejo nakup ruske nafte, da bi ublažile krizo oskrbe z energijo, ki jo je povzročila ameriško-izraelska vojna z Iranom. Ta poteza je naletela na kritike številnih evropskih voditeljev.

"Kako se to razlikuje od odprave sankcij proti Rusom?" je glede obnovitve dobave nafte preko ukrajinskega ozemlja vprašal Zelenski in dodal: "Zakaj lahko v primeru ZDA rečemo, da nasprotujemo odpravi sankcij, medtem ko po drugi strani silimo Ukrajino, da nadaljuje s tranzitom nafte preko naftovoda Družba," poroča AFP.

