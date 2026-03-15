Zelenski pod pritiskom: bo omogočil tranzit ruske nafte preko Ukrajine?

"Če smo se odločili obnoviti oskrbo z rusko nafto, potem želim, da vedo, da sem proti. (...) Če pa mi postavljajo pogoje, da Ukrajina ne bo prejela orožja, potem sem, oprostite, pri tem vprašanju nemočen. Našim prijateljem v Evropi sem povedal, da se to imenuje izsiljevanje," je dejal Zelenski.

Ukrajina, ki je delovanje naftovoda ustavila konec januarja, trdi, da je bil poškodovan v ruskih zračnih napadih in ga še niso popravili. Madžarska medtem blokira tako nove sankcije EU proti Moskvi kot posojilo EU Kijevu v višini 90 milijard evrov, dokler naftovod ne bo ponovno odprt. EU je v četrtek predlagala misijo za pregled naftovoda.