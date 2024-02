Zelenski podpisal varnostni sporazum najprej s Scholzem, nato še z Macronom

Sporazum s Francijo, ki sta ga v Elizejski palači podpisala predsednika Francije in Ukrajine Emmanuel Macron in Volodimir Zelenski, vključuje francosko obljubo o pomoči v višini do treh milijard evrov za leto 2024. Leta 2022 je Francija Ukrajini namenila 1,7 milijarde, lani pa 2,1 milijarde evrov.

Pakt bo po navedbah uradnikov veljal deset let in bo zlasti okrepil sodelovanje držav na področju topništva. Cilj dogovora je pomagati Ukrajini pri ponovni vzpostavitvi ozemeljske celovitosti znotraj mednarodno priznanih meja in preprečiti morebitno ponovno rusko agresijo.

Dogovor naj bi tudi pomagal utreti pot prihodnji vključitvi Ukrajine v Evropsko unijo in Nato, so navedli uradniki. "Francija potrjuje, da bi prihodnje članstvo Ukrajine koristno prispevalo k miru in stabilnosti v Evropi," so navedli iz sporazuma.