Možnost srečanja predsednikov Ukrajine in Rusije

Med novim krogom neposrednih pogovorov med Kijevom in Moskvo, ki so v sredo potekali v Istanbulu, je vodja ukrajinske pogajalske delegacije Rustem Umerov predlagal, da bi srečanje voditeljev obeh držav izvedli pred koncem avgusta.

Zelenski je pojasnil, da so se ruski pogajalci z ukrajinsko stranjo " začeli pogovarjati o tem ". " To je že napredek k nekakšni obliki srečanja ," je dodal.

Medtem ko so trije krogi pogovorov med Ukrajino in Rusijo v Istanbulu doslej prinesli le malo rezultatov, ruske sile nadaljujejo napade na sosednjo državo in si prizadevajo napredovati na več delih fronte. Vendar tam doslej po besedah Zelenskega niso dosegle večjih prebojev.

Časovno bi se to po poročanju AFP približno ujemalo z rokom, ki ga je določil ameriški predsednik Donald Trump , ki je v začetku meseca dal Rusiji 50 dni časa, da sklene mirovni sporazum z Ukrajino ali pa se sooči z obsežnimi sankcijami.

Ukrajinski predsednik je še dejal, da si njegova država prizadeva zagotoviti financiranje za deset sistemov zračne obrambe patriot, potem ko je bil dosežen dogovor, ki evropskim državam omogoča nakup ameriškega orožja in njegovo predajo Kijevu. Dodal je, da je Ukrajina že zagotovila sredstva za tri sisteme, in sicer za dva iz Nemčije in enega iz Norveške.

Zelenski je komentiral tudi dogajanje v zvezi z nedavno sprejetim zakonom, ki je odpravil neodvisnost dveh vladnih institucij za boj proti korupciji in po več mestih v Ukrajini sprožil proteste. Kritike so prišle tudi iz Bruslja.

Dejal je, da so uslišali protestnike in se odzvali s predlogom nove zakonodaje, ki naj bi zagotovila neodvisnost protikorupcijskih organov. "Ljudje so zahtevali spremembe. Odzvali smo se," je pojasnil, ob tem pa priznal, da bi pred sprejetjem spornega zakona "verjetno morali opraviti dialog".