Zelenski svari pred sojenjem ukrajinskim vojakom: Pogajanja ne bodo več mogoča

Že v soboto je predsednik opozoril, da bi Rusija v prihajajočih dneh lahko poskusila storiti "nekaj posebej krutega" . "Eden ključnih ciljev sovražnika je, da nas poniža ter seje strah in konflikte," je dejal in dodal, da morajo biti dovolj močni, da se uprejo provokacijam.

"Če bo prišlo do tega podlega sojenja, če bodo naši ljudje privedeni v to okolje v nasprotju z vsemi sporazumi, vsemi mednarodnimi pravili, bo prišlo do zlorab. To pa bo meja, za katero pogajanja ne bodo mogoča," je v nedeljo poudaril Zelenski.

Predsednikov svetovalec Mihajlo Podoljak pa je opozoril, da bi lahko Rusija v prihodnjih dneh okrepila bombardiranje. "Rusija je arhaična država, ki svoja dejanja povezuje z določenimi datumi. Sovražijo nas in poskušali bodo povečati število bombardiranj naših mest, vključno s Kijevom," je še dodal.

V Kijevu so že razglasili prepoved javnih zborovanj, ki bo v veljavi do četrtka, oblasti v Harkovu pa bodo od torka do petka uvedle policijsko uro.

Zelenski odlikoval več rojakov za posebne zasluge

Na dan ukrajinske neodvisnosti, 24. avgusta, bo minilo tudi šest mesecev, odkar je Rusija napadla nekdanjo sovjetsko republiko v uničujoči vojni, ki je zahtevala na tisoče življenj.

V luči tega je Zelenski v nedeljo odlikoval več rojakov za posebne zasluge. Red "nacionalna legenda Ukrajine" je med drugim prejel nogometaš Andrij Ševčenko, ki je s svojo slavo pomagal Ukrajini. Med odlikovanci pa je, denimo, tudi sprevodnik, ki je pomagal pri evakuaciji ljudi s posebej ogroženih območij in čigar žena je bila med enim od potovanj ubita.

Odlikovanja so bila prvič podeljena lani in so namenjena priznanju za izjemne zasluge pri razvoju Ukrajine, ki se že od konca februarja upira ruski agresiji. Letos so nagrado prejeli tudi gasilec, zdravniški par, učitelj, pevec in prostovoljec, ki podpira ukrajinsko vojsko.