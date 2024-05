Zelenski poziva na mirovni vrh: 'Noben narod ne more sam ustaviti takšne vojne'

"Zanje je užitek požigati. Vsi vemo, s kom imamo opravka. Rusijo vodi človek, ki želi, da bi to postala norma – požiganje življenj, uničevanje mest in vasi, delitev ljudi in brisanje državnih meja z vojno," je svoj nagovor, v katerem poziva voditelje k udeležbi na mirovnem svetovnem vrhu, pozval Zelenski. "Noben narod ne more sam, brez pomoči, ustaviti takšne vojne – potrebno je sodelovanje svetovnih voditeljev."

Zelenski se je oglasil iz Harkova, mesta na vzhodu Ukrajine, kjer zadnje tedne potekajo srditi boji. Regija je namreč že nekaj časa tarča obsežnega obstreljevanja in kopenske ofenzive, Rusi so zavzeli več vasi in prisilili ukrajinske sile k umiku. Kaj to pomeni za Harkov? "Tretje leto nenehnega terorja. V tem mestu živi več kot milijon ljudi, vsako noč in vsak dan ruska vojska obstreljuje mesto. Večinoma z raketami S-300. To so rakete zračne obrambe, ki jih Rusija uporablja za teroriziranje dežele. V Harkovu ni niti enega okrožja ali ulice, ki ne bi trpela zaradi te redne krutosti," je poudaril Zelenski v nagovoru.

Kot je nadaljeval, je Rusija dodala še napade z vodenimi letalskimi bombami, letalstvo pa se približuje državni meji in bombe izstreli naravnost na mesto. "To je orožje za vsesplošno uničevanje. In vsakdo v katerem koli mestu na svetu – od Sao Paula do Harbina – to sprejema enako – kot teror. Tako kot vse druge ruske napade na stotine drugih naših mest in vasi."

"Nekatera od njih, ki so nekoč cvetela od življenja, so zdaj požgana in brez ljudi. Izgorela praznina je najhujša posledica vojne ... vojne, ki si je v Ukrajini nismo želeli, ki je nismo izzvali in v kateri se Ukrajina brani pred ruskimi poskusi zaseganja naših virov in ozemlja ter uničevanja naše nacionalne identitete. In svet to vidi," je opozoril Zelenski.

Za kraj, od koder se je Zelenski oglasil, si je izbral porušeno založniško hišo. "Za mano so knjige, ki so jih zažgali ruski izstrelki. To je bila ena največjih založniških hiš v Ukrajini. Tu so bili ljudje ranjeni, na žalost so bili tudi ubiti. Temperatura gorenja tu še ni uspela popolnoma doseči 233 stopinj Celzija. Toda to je tisto, kar voditelji Rusije potrebujejo in želijo – še višje temperature. In to ne samo na suverenem ozemlju Ukrajine."

Ob tem je opozoril, da Rusija še zdaleč ne želi končati vojne v Ukrajini, temveč ogroža tudi vse druge sosednje države. "Rusija je edina država, ki je zajela jedrsko elektrarno in jo odkrito uporablja za radiacijsko izsiljevanje. Ni stvari, ki ne bi postala rusko orožje, vključno z lakoto, in prav to je svet občutil, ko je Ukrajino prizadela ruska pomorska blokada."

Rusija je edini vir agresije, je prepričan ukrajinski predsednik. Poudaril je tudi trenutno situacijo v Harkovu, kjer se v teh dneh 60 kilometrov severovzhodno od Harkova branijo pred novimi poskusi ruskih napadov, Rusija pa naj bi se medtem, po njegovih besedah, pripravljala tudi na ofenzivo 90 kilometrov severozahodno od Harkova. "V bližini naše meje zbirajo še eno skupino vojakov ... Tisti, ki vse to počne, si ne želi miru."