Zelenski pozdravil načela mirovnega načrta: Veliko je odvisno od ZDA

"Načela tega dokumenta se lahko razširijo v poglobljene dogovore. Računam na nadaljnje aktivno sodelovanje z ameriško stranjo in s predsednikom Trumpom. Veliko je odvisno od ZDA, ker Rusija največjo pozornost posveča ameriški moči," je v večernem nagovoru povedal Volodimir Zelenski.

Pred tem je na srečanju koalicije voljnih izjavil, da je Kijev pripravljen na nadaljevanje pogajanj glede mirovnega načrta, a dodal, da še vedno obstajajo občutljive točke, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Ukrajina ima okvir, ki so ga pripravile naše ekipe v Ženevi. Ta okvir je na mizi in pripravljeni smo, da skupaj napredujemo - z ZDA, z osebnim sodelovanjem predsednika Trumpa in z Evropo," je dodal. Izrazil je tudi pripravljenost na srečanje s Trumpom in pozval evropske zaveznice, naj se vključijo v pogajanja.