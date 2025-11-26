Zelenski pozdravil načela mirovnega načrta: Veliko je odvisno od ZDA

"Načela tega dokumenta se lahko razširijo v poglobljene dogovore. Računam na nadaljnje aktivno sodelovanje z ameriško stranjo in s predsednikom Trumpom. Veliko je odvisno od ZDA, ker Rusija največjo pozornost posveča ameriški moči," je v večernem nagovoru povedal Volodimir Zelenski.
Pred tem je na srečanju koalicije voljnih izjavil, da je Kijev pripravljen na nadaljevanje pogajanj glede mirovnega načrta, a dodal, da še vedno obstajajo občutljive točke, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
"Ukrajina ima okvir, ki so ga pripravile naše ekipe v Ženevi. Ta okvir je na mizi in pripravljeni smo, da skupaj napredujemo - z ZDA, z osebnim sodelovanjem predsednika Trumpa in z Evropo," je dodal. Izrazil je tudi pripravljenost na srečanje s Trumpom in pozval evropske zaveznice, naj se vključijo v pogajanja.
Zelenski je prav tako Moskvo obtožil cinizma, ker je v torek med intenzivnimi diplomatskimi prizadevanji izvedla smrtonosne napade na Ukrajino, v katerih je bilo v Kijevu ubitih sedem ljudi.
Trump je v torek oznanil, da je svojemu posebnemu odposlancu Steveu Witkoffu naročil, naj se v Moskvi sestane z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Pozneje je pojasnil, da se bosta Witkoff in Putin najverjetneje sestala prihodnji teden. Na pogovorih pa bi lahko sodeloval tudi Trumpov zet Jared Kushner.
Sekretar ameriške vojske Daniel Driscoll, ki se je te dni v Abu Dabiju pogovarjal z vodjo ukrajinske vojaške obveščevalne službe in rusko delegacijo, pa naj bi se po Trumpovih besedah kmalu pogajal z Ukrajinci.
Ukrajina je v pogajanjih z ZDA dosegla znatne spremembe načrta za končanje konflikta, v katerem po novem ni več nekaterih ključnih zahtev Rusije. Načrt naj bi tako obsegal le še 19 namesto prvotnih 28 točk. V Kijevu trdijo, da so se sporazumeli o najpomembnejših točkah načrta.
