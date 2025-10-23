Svetli način
Tujina

Zelenski pozdravlja sankcije proti Rusiji, Kijev do novih 140 milijard

Bruselj, 23. 10. 2025 11.04 | Posodobljeno pred 24 minutami

STA , D. S.
Sankcije, ki so jih ZDA in EU sprejele proti Rusiji, so zelo pomembne, je ob prihodu na zasedanje Evropskega sveta v Bruslju povedal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je medtem napovedal, da bodo voditelji EU danes sprejeli politično odločitev o novem 140-milijardnem posojilu Ukrajini.

"19. sveženj sankcij EU proti Rusiji je zelo pomemben, zelo pomembne pa so tudi ameriške sankcije. To je dober signal drugim državam po svetu, da se pridružijo sankcijam," je povedal Volodimir Zelenski in poudaril, da je treba nadaljevati s pritiskom na ruskega predsednika Vladimirja Putina, da bo končal agresijo na Ukrajino.

Članice EU so namreč danes potrdile nov paket ukrepov proti Moskvi zaradi njene agresije na Ukrajino, ki predvideva uvedbo popolne prepovedi uvoza ruskega utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) v unijo z letom 2027. Sveženj med drugim vključuje še sankcije proti dodatnim ladjam t. i. flote v senci in omejitev gibanja ruskih diplomatov po EU, je sporočilo dansko predsedstvo Sveta EU.

Ameriški predsednik Donald Trump pa je pred tem v sredo uvedel sankcije proti dvema največjima ruskim naftnima družbama Rosneft in Lukoil.

Zelenski se danes v Bruslju udeležuje vrha voditeljev članic EU, v ospredju katerega bo razprava o novem 140 milijard evrov vrednem posojilu Kijevu, za financiranje katerega bi uporabili v okviru sankcij zamrznjeno rusko premoženje.

"Danes bomo sprejeli politično odločitev, da bomo pokrili finančne potrebe Ukrajine za leti 2026 in 2027," je glede tega ob prihodu na vrh povedal predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Dodal je, da se bo delo o tehničnih podrobnostih posojila nadaljevalo, vendar pa je pomembna politična odločitev in jasno sporočilo, ki ga bodo s tem poslali Moskvi.

Rosneft
Rosneft FOTO: Profimedia

"Rusija mora namreč razumeti, da morajo nehati pobijati civiliste in uničevati civilno infrastrukturo v Ukrajini. Sprejeti morajo vse diplomatske napore, predvsem napore predsednika Trumpa, da jih spravi za pogajalsko mizo," je povedal Costa. Vsi, vključno z ukrajinskim predsednikom, si namreč želijo prekinitev ognja, razen ruski predsednik, je poudaril.

Voditelji EU se bodo z Zelenskim sestali, potem ko je Trump pretekli teden napovedal novo srečanje s Putinom, vendar ga je odpovedal, ker je ocenil, da bi šlo za izgubo časa.

rusija zda sankcije zelenski costa nafta
