Zelenski pravi, da bi Trump lahko končal vojno v Ukrajini

"S Trumpom se bova dogovorila in ponudila močna varnostna jamstva skupaj z Evropo, potem pa se lahko pogovarjava z Rusi," je glede na objavljeni prevod intervjuja, ki je ob novem letu potekal v Kijevu, dejal Zelenski. "Mi in Trump smo na prvem mestu in Evropa bo podprla stališče Ukrajine," je dejal.

Že med volilno kampanjo je Trump dejal, da bo v Ukrajino prinesel mir, čeprav nikoli ni zares pojasnil, kako namerava to storiti. Močno je bil kritičen tudi do obsežne vojaške pomoči, ki jo je v Ukrajino pošiljal Joe Biden, in izrazil dvome glede tega, ali bi morale biti ZDA še naprej vpletene v zahodno vojaško zvezo Nato.

Pa vendar je bil Zelenski v podkastu poln pohval o Trumpu, pa tudi njegovem milijarderskem svetovalcu Elonu Musku. Namignil je tudi, da ima novoizvoljeni predsednik vso potrebno moč, da vsaj zamrzne rusko invazijo na Ukrajino. "Mislim, da predsednik Trump nima le volje, pač pa tudi vsa sredstva in ne gre zgolj za prazne besede. Resnično računam nanj in mislim, da tudi naši ljudje računajo nanj. Ima dovolj moči, da pritisne na Putina," je menil.

Ukrajinski predsednik pravi, da vsi evropski voditelji čakajo na to, da Trump pove, kaj hoče. "Ko se pogovarjam z Donaldom Trumpom, ne glede na to, ali se srečava osebno ali zgolj prek klica, me vsi evropski voditelji sprašujejo, kako je bilo. To kaže na velik vpliv Trumpa in to se še nikoli ni zgodilo z ameriškim predsednikom," pravi Zelenski, ki je dodal, da jim prav to daje zaupanje, da lahko ustavi vojno.