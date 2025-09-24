Zelenski pred Združenimi narodi: Orožje odloča o tem, kdo bo preživel

"21. stoletje se ne razlikuje veliko od preteklosti. Če si narod želi miru, mora še vedno delati na orožju. Ne mednarodno pravo, ne sodelovanje – orožje odloča o tem, kdo bo preživel," je v svojem govoru na Generalni skupščini Združenih narodov zbranim sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Opozoril je na številne vojne in konflikte, ki divjajo po svetu, ter poudaril, da so pri zagotavljanju varnosti poleg orožja pomembna tudi močna zavezništva.

Zbrane na Generalni skupščini Združenih narodov dan po ameriškem predsedniku nagovarja tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. "Dragi voditelji, dragi prijatelji in vsi tisti, ki lahko postanete naši prijatelji, ker si želite varnosti in miru, kot si tega želimo danes mi," je svoj govor začel voditelj, ki je poudaril, da si lahko varnost zagotovijo le sami.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP





Volodimir Zelenski na Generalni skupščini Združenih narodov icon-picture-layer-2 1 / 4

"Le močna zavezništva, močni partnerji in le naše lastno orožje. 21. stoletje se ne razlikuje veliko od preteklosti. Če si narod želi miru, mora še vedno delati na orožju," je dejal ter dodal: "Ne mednarodno pravo, ne sodelovanje – orožje odloča o tem, kdo bo preživel." Meni, da se vsi zavedajo, da mednarodno pravo ne deluje v celoti. "Grozno je, a brez orožja bodo stvari le še slabše. Ni varnostnih jamstev razen prijateljev in orožja," je dodal. Podobno kot včeraj ameriški predsednik Donald Trump se tudi sam sprašuje o učinkovitosti Združenih narodov. "Kaj lahko Sudan, Somalija, Palestina ali kateri koli drug narod, ki živi v vojni, resnično pričakuje od ZN ali globalnega sistema? Zgolj izjave," je dejal. Ob tem je spomnil, da mora tudi Sirija po vseh spremembah, ki jih je uvedla, še vedno pozivati svet, naj omili sankcije, ki dušijo njeno gospodarstvo. "Prosi in čaka. Sirija si zasluži najmočnejšo podporo mednarodne skupnosti."

'Ukrajina nima velikih raket, ki jih diktatorji radi razkazujejo na paradah'

Spregovoril je tudi o vojni v njegovi državi. "Ruska vojna se nadaljuje, ljudje še vedno umirajo, premirja pa ni, ker Rusija tega noče," je dejal ter dodal, da Ukrajina nima "velikih raket, ki jih diktatorji tako radi razkazujejo na paradah". Država tako ni imela druge izbire, kot da je v prizadevanju za zaščito življenj začela vlagati v brezpilotne letalnike. Poudaril je, da je Rusija v času vojne ugrabila "na tisoče ukrajinskih otrok". "Nekatere od njih smo sicer uspeli pripeljati nazaj in zahvaljujem se vsem, ki so pomagali. Toda koliko časa bo trajalo, da se vrnejo vsi?" je vprašal zbrane.

Olena Zelenska med govorom soproga Volodimirja Zelenskega FOTO: AP icon-expand

Že lani je opozarjal na možnost jedrske katastrofe zaradi ruske okupacije elektrarne v Zaporožju: "Od takrat se ni spremenilo nič. Rusija ni prenehala z obstreljevanjem niti na območjih v bližini jedrskega objekta. Mednarodne institucije so prešibke, da bi to norost lahko ustavile." Izpostavil je tudi nedavne incidente z vdori v evropski zračni prostor na Poljskem, v Romuniji in Estoniji ter dejal, da očitno tudi dejstvo, da so te države že več let del vojaškega zavezništva Nato, ne pomeni, da so zaradi tega avtomatično varne.

Volodimir Zelenski FOTO: AP icon-expand

"Ustaviti Putina zdaj je ceneje kot poskušati zaščititi vsako pristanišče in vsako ladjo pred teroristi z morskimi brezpilotnimi letali. Ustaviti Rusijo zdaj je ceneje kot se spraševati, kdo bo sila, ki bo ustvarila preprost brezpilotni letalnik, ki nosi jedrsko bojno glavo," je dejal. Voditelje je ob tem pozval, naj uporabijo vse, kar imajo, da agresorja prisilijo v končanje vojne. "Šele takrat bo mogoče, da se ta oboroževalna tekma ne bo končala s katastrofo za vse nas." Ocenjuje, da si Evropa po izgubi Gruzije, ki je po njegovih besedah odvisna od Rusije, k vse večji odvisnosti pa da stremi tudi Belorusija, si ne more privoščiti, da bi izgubila tudi Moldavijo. "Bo kateri kraj na Zemlji sploh ostal varen, če ne dobimo varnostnih jamstev?" je vprašal.

Hvalo namenil Trumpu

Zelenski je medtem tople besede namenil svojemu ameriškemu kolegu. "Le Bog ga je rešil pred poskusom umora, ki se je zgodil med njegovo kampanjo," je dejal ter spomnil tudi na nedavni umor konservativnega aktivista Charlieja Kirka. Dejal je, da je bilo njegovo srečanje s Trumpom dobro ter da ceni podporo Washingtona.