Zelenski predstavil težko pričakovani načrt za zmago Ukrajine v vojni proti Rusiji

"Ukrajinski načrt za zmago je načrt za krepitev naše države in naših položajev. Da bomo dovolj močni, da bomo končali vojno," je Zelenski povedal poslancem. Kot eno ključnih prioritet načrta je izpostavil članstvo Ukrajine v Natu in ob tem ponovil, da Moskva spodkopava varnost Evrope, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prav tako je Zahod pozval k dodatni vojaški pomoči Ukrajini in k odpravi omejitev pri uporabi zahodnega orožja za napade na rusko ozemlje. Ob tem je v okviru načrta zavrnil kakršenkoli odstop zasedenega ukrajinskega ozemlja Rusiji in poudaril, da rešitev ne pomeni zamrznitve konflikta in ne trgovine z ukrajinskim ozemljem ali suverenostjo.

Kritičen je bil tudi do Kitajske, Irana in Severne Koreje zaradi njihove podpore Rusiji. "V koaliciji zločincev je skupaj s Putinom tudi Severna Koreja. Vsi vidijo pomoč iranskega režima Putinu in tudi sodelovanje Kitajske z Rusijo," je še dodal.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je medtem zavrnil ukrajinski načrt za mir. "Edini mirovni načrt je, da se režim v Kijevu zave nesmiselnosti politike, ki jo vodi, in razume, da se mora strezniti," je dodal.

Zelenski je prejšnji teden v okviru turneje po Evropi obiskal Pariz, London, Rim, Vatikan in Berlin, kjer se je srečal s tamkajšnjimi voditelji in si prizadeval okrepiti njihovo podporo Ukrajini. Turnejo je naznanil, potem ko je bilo preloženo srečanje voditeljev držav kontaktne skupine za Ukrajino v Ramsteinu, na katerem je Zelenski nameraval predstaviti načrt za zmago.