Tujina

Zelenski pričakuje konec vojne v Ukrajini do sredine leta 2026

Kijev, 08. 01. 2026 14.38 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
L.M.
Volodimir Zelenski

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v sredo izrazil prepričanje, da bi se ruska agresija na Ukrajino lahko končala že v prvi polovici leta 2026. Ob začetku ciprskega predsedovanja Svetu EU je poudaril novo fazo pogajanj z evropskimi partnerji in Združenimi državami ter izpostavil ključno vlogo Evropske unije v mirovnem procesu.

Volodimir Zelenski je na slovesnosti ob začetku ciprskega predsedovanja Svetu Evropske unije po poročanju Kyiv Independent dejal, da so pogajanja z evropskimi partnerji in ZDA dosegla novo prelomnico. Po njegovih besedah so v pogajanja vključene tudi države t. i. "koalicije voljnih", kar po njegovem mnenju ustvarja realno možnost za končanje vojne v prihodnjem letu.

Ciper bo Svetu EU predsedoval v prvi polovici leta 2026, do konca junija, Zelenski pa je izrazil upanje, da bo prav v tem obdobju mogoče doseči dogovor o koncu vojne. Posebej je poudaril, da mora Evropska unija igrati osrednjo vlogo v pogajalskem procesu.

Koalicija voljnih
Koalicija voljnih
FOTO: AP

Njegove izjave sledijo več krogom nedavnih pogovorov med ukrajinskimi, evropskimi in ameriškimi predstavniki v Parizu. V tem okviru je potekal tudi vrh "koalicije voljnih", ki ga je gostil francoski predsednik Emmanuel Macron, na katerem so se zbrali predstavniki 35 držav, med njimi 27 voditeljev držav in vlad, visoki predstavniki EU ter generalni sekretar Nata Mark Rutte.

Po neuradnih informacijah naj bi bil morebitni dogovor o koncu skoraj štiri leta trajajoče ruske invazije že "90 odstotkov pripravljen", piše Kyiv Independent. Osnutek skupne izjave, ki še čaka na končno potrditev voditeljev, predvideva varnostna jamstva v obliki evropsko vodene sile v povojni Ukrajini s podporo ZDA ter nadzor nad morebitnim premirjem pod okriljem Washingtona.

Volodimir Zelenski Evropska unija pogajanja Ukrajina vojna

