Zelenski pričakuje konec vojne v Ukrajini do sredine leta 2026

Volodimir Zelenski je na slovesnosti ob začetku ciprskega predsedovanja Svetu Evropske unije po poročanju Kyiv Independent dejal, da so pogajanja z evropskimi partnerji in ZDA dosegla novo prelomnico. Po njegovih besedah so v pogajanja vključene tudi države t. i. "koalicije voljnih", kar po njegovem mnenju ustvarja realno možnost za končanje vojne v prihodnjem letu.

Ciper bo Svetu EU predsedoval v prvi polovici leta 2026, do konca junija, Zelenski pa je izrazil upanje, da bo prav v tem obdobju mogoče doseči dogovor o koncu vojne. Posebej je poudaril, da mora Evropska unija igrati osrednjo vlogo v pogajalskem procesu.