Zelenski: Prigožina je ubil Putin

"On je ubil Prigožina, vsi imamo to informacijo," je dejal Zelenski in dodal, da je ta dogodek pokazal na politično šibkost ruskega predsednika.

Prigožin je konec avgusta umrl v strmoglavljenju letala na poti iz Moskve v Sankt Peterburg, pri čemer je umrlo vseh sedem potnikov ter trije člani posadke na krovu. Da je bil med njimi tudi Prigožin, so potrdili ruski preiskovalci s pomočjo genske analize. Preiskava dogodka medtem še vedno ni končana.