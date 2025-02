Neuradno: Zelenski pripravljen na dogovor

Administracija Donalda Trumpa naj bi po pisanju medijev Ukrajini predložila nov, izboljšan načrt glede zemeljski mineralov in rudnin, potem ko je nepodpis prvotnega predloga dogovora Volodimirja Zelenskega razbesnel Trumpa in njegove sodelavce. Trump je Zelenskega označil za diktatorja, namignil, da bo Rusija obdržala zasedeno ozemlje in začel pogovore z Moskvo. Podpredsednik JD Vance pa je Zelenskega opozoril, naj "ne žali" ameriškega predsednika in dejal, da bi Ukrajina morala biti hvaležna ZDA, da sploh še obstaja. Še ostrejši je bil Elon Musk , ki je Zelenskega obtožil fotografiranja za revijo Vouge, medtem ko so v jarkih umirali mladi fantje, ter umora ameriškega novinarja Gonzala Lire , ki je umrl v ujetništvu ukrajinske obveščevalne službe SBU.

Vir je za Axios dejal, da ga je Zelenskega več svetovalcev spodbudilo k podpisu posodobljenega predloga, da bi se izognil nadaljnjemu spopadu s Trumpom in omogočil predsedniku ZDA, da upraviči podporo ZDA Ukrajini. "Nedavni osnutek je znatno izboljšan in je v skladu z ukrajinsko zakonodajo," je dejal vir. Svetovalec za nacionalno varnost Mike Waltz je novinarjem v četrtek dejal, da se mora Zelenski "vrniti k mizi" glede vprašanja mineralov. "To so pogajanja. In v pogajanjih se pogajate vi. Ukrajina se želi pogajati o mineralih, zato se pogovarjamo o tem," je dejal predstavnik Bele hiše.

Podrobnosti novega predloga niso znane. V prvem pa so ZDA zahtevale 50 odstotkov dobička od prodaje zemeljskih mineralov, sporazum pa bi bil v pristojnosti newyorškega sodišča in bi bil pravno nadrejen vsem drugim trgovinskim sporazumom Ukrajine. Vse skupaj naj bi bilo vredno 479 milijard evrov. Ta znesek Trump zahteva kot kompenzacijo za pomoč Ukrajini, ki naj bi po njegovih izračunih znašala dobrih 300 milijard evrov. Zelenski na koncu sporazuma ni podpisal, kar je zaostrilo odnose in sprožilo verbalne obtožbe med Kijevom in Washingtonom.

Medtem The New York Post, ki se sklicuje na vire znotraj Trumpove administracije, piše, da naj bi Trumpov ožji krog menil, da mora Zelenski zapustiti državo. "Najboljša opcija za Zelenskega in svet bi bila, da takoj odide v Francijo," je za časnik dejal neimenovan vir. Ukrajinski poslanec Oleksij Gončarenko pa je dejal, da so ZDA zaustavile dobavo orožja Ukrajini. Trumpova administracija je tudi napovedala revizijo finančne pomoči in dobav orožja Ukrajini. Špekulacijam se je z veseljem znova pridružila tudi Moskva. Zunanji minister Sergej Lavrov je dejal, da se je veliko orožja, namenjenega v Ukrajino, "znašlo v rokah teroristov po svetu".