Zelenski pripravljen na pogovore s Putinom, Trump že pripravlja srečanje

"Ob koncu srečanj sem poklical predsednika Putina in se začel dogovarjati za srečanje med predsednikom Putinom in predsednikom Zelenskim na kraju, ki ga bomo še določili. Po tem srečanju bomo imeli tristranski sestanek, na katerem bosta prisotna oba predsednika in jaz," je na omrežju Truth Social zapisal Donald Trump.

Po navedbah ameriškega predsednika so na sestanku z evropskimi voditelji in Zelenskim v Beli hiši razpravljali o varnostnih jamstvih za Ukrajino, ki bi jih "zagotovile različne evropske države ob usklajevanju z ZDA".

Trump je že ob začetku sestanka poudaril, da je Putin pristal na to, da bodo v okviru mirovnega dogovora Ukrajini zagotovljena varnostna jamstva."Mislim, da bodo evropske države prevzele velik del bremena. Mi jim bomo pomagali in poskrbeli za varnost," je dodal.

Ukrajina naj bi sicer Trumpu kot del dogovora, da bi pridobila jamstva ZDA o varnosti po mirovnem dogovoru z Rusijo, ponudila možnost nakupa ameriškega orožja v vrednosti sto milijard dolarjev (85,8 milijarde evrov), je ob sklicevanju na britanski časnik Financial Times poročala tiskovna agencija Reuters. Nakup orožja naj bi financirale evropske zaveznice.

Financial Times je še poročal, da bi Ukrajina in ZDA lahko sklenili tudi dogovor o proizvodnji dronov z ukrajinskimi podjetji v vrednosti 50 milijard dolarjev (43 milijard evrov).