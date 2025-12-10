Svetli način
Zelenski pripravljen na volitve, če zaveznice zagotovijo varnost

Kijev, 10. 12. 2025 07.23 | Posodobljeno pred 1 uro

A.K. , STA
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v torek dejal, da je pripravljen izvesti volitve v roku 60 do 90 dni. Pri tem je poudaril, da bi morale ZDA in evropske zaveznice pomagati, da se zagotovi varnost za izvedbo volitev v času vojne.

"Pripravljen sem na volitve," je novinarjem povedal Zelenski in dodal, da je poslance prosil, naj pripravijo "predloge glede možne spremembe zakonodajnih temeljev in zakona o volitvah med vojnim stanjem".

Volodimir Zelenski FOTO: AP

Za izvedbo volitev bo po njegovem mnenju treba tudi zagotoviti varnost v državi, ki je dnevno tarča ruskih napadov z droni in raketami. "Zdaj prosim, to odkrito izjavljam, da mi ZDA pomagajo, po možnosti skupaj z evropskimi kolegi, da se zagotovi varnost za izvedbo volitev," je dodal.

Vojno stanje v Ukrajini prepoveduje predsedniške, parlamentarne in lokalne volitve. V Ukrajini tako ni bilo volitev od začetka ruske invazije februarja 2022, Zelenskemu pa se je mandat iztekel maja 2024.

V Ukrajini so zaskrbljeni, da bi Rusija lahko poskušala vplivati na volitve. Nerešeno vprašanje glede izvedbe volitev v času vojne ostaja tudi, kako zagotoviti udeležbo vseh ukrajinskih volivcev. Po podatkih ZN je namreč več kot 5,8 milijona ljudi pobegnilo v tujino, več milijonov pa jih živi na ozemljih pod ruskim nadzorom.

Zelenski je pripravljenost na volitve izrazil po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump v intervjuju za spletni medij Politico dejal, da bi v Ukrajini morali izvesti volitve in Zelenskega obtožil, da vojno izrablja, da bi se jim izognil. "Govorijo o demokraciji, a pride do točke, ko to ni več demokracija," je še dejal.

Trump, pa tudi ruski predsednik Vladimir Putin sta v preteklosti Zelenskega večkrat označila za diktatorja, saj mu je mandat med vojno potekel.

