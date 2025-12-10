Zelenski pripravljen na volitve, če zaveznice zagotovijo varnost

"Pripravljen sem na volitve," je novinarjem povedal Zelenski in dodal, da je poslance prosil, naj pripravijo "predloge glede možne spremembe zakonodajnih temeljev in zakona o volitvah med vojnim stanjem".

Za izvedbo volitev bo po njegovem mnenju treba tudi zagotoviti varnost v državi, ki je dnevno tarča ruskih napadov z droni in raketami. "Zdaj prosim, to odkrito izjavljam, da mi ZDA pomagajo, po možnosti skupaj z evropskimi kolegi, da se zagotovi varnost za izvedbo volitev," je dodal.

Vojno stanje v Ukrajini prepoveduje predsedniške, parlamentarne in lokalne volitve. V Ukrajini tako ni bilo volitev od začetka ruske invazije februarja 2022, Zelenskemu pa se je mandat iztekel maja 2024.

V Ukrajini so zaskrbljeni, da bi Rusija lahko poskušala vplivati na volitve. Nerešeno vprašanje glede izvedbe volitev v času vojne ostaja tudi, kako zagotoviti udeležbo vseh ukrajinskih volivcev. Po podatkih ZN je namreč več kot 5,8 milijona ljudi pobegnilo v tujino, več milijonov pa jih živi na ozemljih pod ruskim nadzorom.

Zelenski je pripravljenost na volitve izrazil po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump v intervjuju za spletni medij Politico dejal, da bi v Ukrajini morali izvesti volitve in Zelenskega obtožil, da vojno izrablja, da bi se jim izognil. "Govorijo o demokraciji, a pride do točke, ko to ni več demokracija," je še dejal.

Trump, pa tudi ruski predsednik Vladimir Putin sta v preteklosti Zelenskega večkrat označila za diktatorja, saj mu je mandat med vojno potekel.