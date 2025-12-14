Svetli način
Zelenski pripravljen opustiti zahteve po članstvu v Natu

Kijev, 14. 12. 2025 13.40 | Posodobljeno pred eno minuto

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izrazil pripravljenost, da Ukrajina opusti zahteve po pridružitvi Natu, če ZDA in evropske države ponudijo ustrezna varnostna zagotovila. Pogovori potekajo v okviru predloga mirovnega dogovora, ki vključuje tudi ozemeljske kompromise z Rusijo.

Volodimir Zelenski je po poročanju Politica pojasnil, da gre predvsem za bilateralna varnostna jamstva med Ukrajino in ZDA, podobna petemu členu Nata, ter za zagotovila evropskih partnerjev in drugih držav, kot sta Kanada in Japonska.

V petem členu je opredeljeno, da napad na eno državo ali več držav članic pomeni napad na vse države članice.

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski FOTO: AP

Ukrajina in evropski voditelji trenutno preučujejo 20-točkovni mirovni načrt, pripravljen v ZDA, ki predvideva tudi ozemeljske koncesije Rusiji. Zelenski je pri tem dodal, da še ni prejel odgovora Bele hiše glede predlaganih sprememb načrta.

Zelenski Ukrajina Rusija Nato
