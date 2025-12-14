Zelenski pripravljen opustiti zahteve po članstvu v Natu

Volodimir Zelenski je po poročanju Politica pojasnil, da gre predvsem za bilateralna varnostna jamstva med Ukrajino in ZDA, podobna petemu členu Nata, ter za zagotovila evropskih partnerjev in drugih držav, kot sta Kanada in Japonska.

V petem členu je opredeljeno, da napad na eno državo ali več držav članic pomeni napad na vse države članice.