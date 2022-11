Zelenski: Raketa ni ukrajinska, Biden: Dokazi kažejo drugače

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da Ukrajina brezdvomno ni kriva za raketni napad na Poljskem, v katerem sta v torek umrli dve osebi. Dodal je, da so mu njegovi najvišji poveljniki zagotovili, da to ni njihova raketa in pozval, naj se ukrajinskim uradnikom omogoči dostop do kraja eksplozije in sodelovanje pri preiskavi. V njegovo izjavo je med drugim podvomil tudi ameriški predsednik Joe Biden, ki je dejal, da "dokazi pravijo drugače".

icon-expand Volodimir Zelenski FOTO: AP Zelenski se je odzval po tem, ko je generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg v sredo dejal, da so na Poljsko "najverjetneje" priletele rakete zračne obrambe Kijeva. V izjavo Zelenskega je podvomil tudi ameriški predsednik Joe Biden, ki je novinarjem dejal, da "dokazi pravijo drugače". Raketa je odjeknila na kmetiji v Przewodowu, le 6 kilometrov od poljske meje z Ukrajino. Ukrajina pa je zračne obrambne sisteme aktivirala le malo pred tem, ko je Rusija izvedla domnevno največji val raketnih napadov po februarski invaziji. Napad, ki se je zgodil v času vrha G20 v Indoneziji, je povzročil mednarodno negodovanje, medtem ko je novica o eksploziji rakete na ozemlju članice Nata vzbudila strah pred eskalacijo vojne. PREBERI ŠE Stoltenberg: Ni znakov, da bi šlo za nameren napad na Poljsko Toda kmalu po eksploziji je poljski predsednik Andrzej Duda miril, da gre "zelo verjetno" za raketo, ki jo je izstrelila ukrajinska protiletalska obramba. "Po podatkih, ki jih imamo mi in naši zavezniki, je šlo za raketo S-300, izdelano v Sovjetski zvezi, staro raketo in ni dokazov, da jo je izstrelila ruska stran," je dejal. icon-expand Eksplozija na Poljskem FOTO: Profimedia Stoltenberg je za BBC povedal, da se strinja z oceno Poljske, da je incident verjetno povzročila ukrajinska raketa zračne obrambe. Dodal je, da končno odgovornost vseeno nosi Rusija, saj se to ne bi zgodilo, če Rusija ne bi napadla Ukrajine. Dodal je, da se je Nato zavezal, da bo Ukrajini, ki sicer ni članica zavezništva, a prejema obsežno vojaško pomoč, dobavil "naprednejši sistem zračne obrambe". Tudi Linda Thomas-Greenfield, ameriška veleposlanica pri ZN, je dejala, da končno odgovornost za incident nosi Rusija. "Čeprav še vedno ne poznamo vseh dejstev, vemo eno - ta tragedija se ne bi nikoli zgodila, če ne bi bilo nepotrebne invazije Rusije na Ukrajino in njenih nedavnih raketnih napadov na ukrajinsko civilno infrastrukturo. Ustanovna listina ZN je jasna. Ukrajina ima vso pravico, da se brani pred tem napadom," je dejala na zasedanju Varnostnega sveta ZN. PREBERI ŠE 'Če bi se izkazalo, da je bil napad nameren, bi Nato lahko odgovoril resno' Nesreča se je zgodila v torek, in sicer v kraju Przewodow, ki leži tik ob meji z Ukrajino. Na eno od kmetij naj bi padli dve raketi. Kmalu po incidentu so očitki padli na Rusijo, a je ta napad nemudoma zanikala. Poljski premier Mateusz Morawiecki je sklical nujno sejo Odbora za nacionalno varnost in obrambne zadeve in pojasnil, da je Poljska razglasila povečano pripravljenost oboroženih sil na meji z Ukrajino. Poljska vlada je razmišljala tudi o tem, ali bo zahtevala aktivacijo 4. člena pogodbe Zveze Nato, ki bi pomenil, da se bodo pogodbenice med seboj posvetovale, je še dodal. Ta člen se sicer uporabi v primeru, če je po mnenju katere od pogodbenic ogrožena ozemeljska celovitost, politična neodvisnost ali varnost katere koli pogodbenice. Kasneje se je odločila, da člena ne bo aktivirala. PREBERI ŠE Po posvetu Sveta za nacionalno varnost: 'Potrebe po dvigu stopnje pripravljenosti ni' V sredo je potekal tudi neformalni posvet članov slovenskega Sveta za nacionalno varnost. "Na podlagi vseh informacij smo na koncu ugotovili, da ni nobene potrebe po dvigu stopnje pripravljenosti, ker se ocena dodatne ogroženosti ni dvignila," je dejal predsednik vlade Robert Golob.