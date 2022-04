Zelenski: Rusi so bili v prvih urah vojne zelo blizu temu, da bi me ubili

Priznal je, da je njegov spomin na začetek vojne zelo fragmentiran. Najbolj živo se spominja zgodnjega jutra 24. februarja, ko sta z ženo Oleno otrokoma še pred zoro sporočila, da se je začelo bombardiranje in ju začela pripravljati na to, da bodo morali zapustiti svoj dom. 17-letna hčerka in 9-letni sin sta k sreči dovolj stara, da sta se zavedala resnosti situacije.

Zelo hitro je postalo jasno, da predsedniška palača ni najbolj varen kraj. Ukrajinska vojska mu je sporočila, da so med prvimi napadi ruske ekipe vojakov s padalom pristale v Kijevu. Njihov cilj pa je bil ubiti ali ujeti Zelenskega in njegovo družino.

"Pred tistim večerom smo takšne stvari videli le v filmih," je dejal Andrij Jermak, vodja osebja kabineta predsednika Zelenskega.

Okoli celotne vladne četrti so takoj postavili barikade, zvečer pa se je začelo obstreljevanje. Varnostniki znotraj vladnega kompleksa so ugasnili vse luči, Zelenskemu in njegovim sodelavcem pa prinesli neprebojne jopiče in puške. Mnogi od njih so prvič prijeli orožje v roke.

Ruski vojaki so kar dvakrat skušali vdreti v predsedniško palačo, je dejal Oleksij Arestovič, veteran ukrajinske vojaško-obveščevalne agencije. Zelenski, njegova žena in otroka pa so bili v tem času še vedno v kompleksu.

Zelenski je v začetku invazije, ko je bilo jasno, da je eden od ciljev ruske vojske, dobil ponudbo ameriških in britanskih sil za evakuacijo in ustanovitev vlade v izgnanstvu. A je Zelenski te ponudbe zavrnil in naslednjo noč skupaj s svojimi tesnimi sodelavci stopil na ulico ter posnel sporočilo, ki ga je nato objavil na družbenih omrežjih.