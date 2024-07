Zelenski: Rusija bi se morala udeležiti drugega mirovnega vrha o Ukrajini

"Menim, da bi se morali predstavniki Rusije udeležiti drugega vrha," je na novinarski konferenci v Kijevu dejal Volodimir Zelenski in predstavil potek priprav za izvedbo vrha. Med drugim je napovedal srečanja o ključnih vprašanjih, vključno z energetsko varnostjo v Katarju in prehransko varnostjo v Turčiji.

Prvi mirovni vrh je junija organizirala Švica na prošnjo Kijeva. Na srečanju niso razpravljali o konkretnih mirovnih pogajanjih, se pa je okoli 80 držav, vključno s Slovenijo, v sklepni izjavi zavezalo k spoštovanju načel suverenosti, neodvisnosti in ozemeljske celovitosti vseh držav v okvirih mednarodno priznanih meja, vključno z Ukrajino.

Rusija, ki na vrh ni bila povabljena, je bila do srečanja kritična in poudarila, da vrh ni prinesel nobenih rezultatov. Namestnik zunanjega ministra Mihail Galuzin pa je nedavno povedal, da se Moskva ne namerava udeležiti drugega mirovnega vrha o Ukrajini. Kritičen je bil zlasti do tega, da bi se na drugem vrhu razpravljalo le o ukrajinskih načrtih za mir, ne pa tudi o drugih pobudah. Da skoraj polovica oziroma 43 odstotkov Ukrajincev sicer podpira mirovna pogajanja z Rusijo, pa kaže javnomnenjska raziskava inštituta Razumkov. Približno 35 odstotkov nasprotuje pogajanjem, 21 pa je neopredeljenih.

Za začetek pogajanj z Moskvo se zavzemajo zlasti prebivalci osrednjih in južnih ukrajinskih regij. Na vzhodu države pa je mnenje prebivalcev enakomerno razdeljeno med tiste, ki so za pogajanja, tiste, ki jim nasprotujejo, in tiste, ki glede tega še niso odločeni. Več kot 80 odstotkov Ukrajincev sicer nasprotuje predlogom ruskega predsednika Vladimirja Putina za prekinitev ognja in začetek mirovnih pogovorov, ki vključujejo umik ukrajinskih sil iz štirih priključenih regij. Javnomnenjsko raziskavo je inštitut Razumkov izvedel konec junija, v njej pa je sodelovalo 2027 Ukrajincev, starejših od 18 let.