Zelenski Rusijo obtožil, da se izogiba srečanju

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je Rusijo obtožil, da se izogiba srečanju, na katerem bi govorili o končanju vojne. Lavrov pa odgovarja: predsednik Putin se je z ukrajinskim predsednikom pripravljen srečati, ko bo pripravljen dnevni red, do česar še zdaleč nismo prišli. Ukrajina je doslej zavrnila vse naše predloge, je opomnil. Težavne odnose med voditeljema je omenil tudi predsednik ZDA Donald Trump.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je Rusijo obtožil, da "počne vse, kar je v njeni moči", da bi preprečila srečanje z Vladimirjem Putinom, na katerem bi voditelja poskušala končati vojno. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je med točkami, ki bi jih bilo treba razjasniti pred srečanjem voditeljev, omenil ukrajinsko odpoved članstvu v zvezi Nato in ozemeljske koncesije. "Zelenski je doslej zavrnil vse," je še dodal.

Zelenski je v četrtek poudaril, da bo srečanje s Putinom mogoče šele po opredelitvi osnov sporazuma z Zahodom o varnostnih jamstvih za Ukrajino, o katerih je danes v Kijevu govoril tudi z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem. Oba sta menila, da veliko vprašanj še ostaja odprtih. Določeno mero dvoma glede uspešnega dialoga med Putinom in Zelenskim je danes izrazil tudi Donald Trump, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Bomo videli, ali bosta sodelovala. Veste, to je podobno, kot bi mešali olje in kis. Iz očitnih razlogov se ne razumeta preveč dobro," je dejal predsednik ZDA. Dodal je, da še ni jasno, ali bi se tudi sam udeležil srečanja voditeljev Rusije in Ukrajine.