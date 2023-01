Zelenski: Rusija izvaža teror, Ukrajina pa svetu ponuja formulo miru

Zelenski je najprej prosil za minuto molka, za vse žrtve, ki so izgubile življenje v nesreči v nesreči helikopterja. S to minuto molka se je poklonil tudi žrtvam ruskega raketiranja stanovanjskega bloka v Dnipru, ki je terjalo življenja 45 ljudi.

Seveda razprava o miru in varnosti dandanes ne more iti mimo brez vsaj kratkega pozdrava ukrajinskega predsednika Volodomirja Zelenskega , ki je tudi na tem panelu bil prisoten preko videopovezave. Panelu je prisostvovala tudi prva dama Ukrajine, Olena Zelenska .

Pogovor na panelu pod imenom Ponovna vzpostavitev miru in varnosti je potekal med generalnim sekretarjem Nata Jensom Stoltenbergom , predsednikom Poljske Andrzejem Dudo , namestnico predsednika vlade Kanade in ministrico za finance Chrystio Freeland , direktorico nacionalne obveščevalne službe ZDA Avril Haines ter podpredsednico vlade Ukrajine in ministrico za gospodarstvo Julijo Sviridenko .

"Pred tremi leti sem na WEF govoril o tem, kako zgraditi trajnostni svet. Zdaj govorim spet ampak o tem, kako se upreti razdeljeni in razdrobljeni vojni. Svet se mora čim hitreje odzvati. Ukrajina in njeni zavezniki se že skoraj leto dni upirajo terorističnim državam," je dejal Zelenski.

Bo Rusija sploh še kdaj našla svoj prostor v svetu po invaziji, je glasilo vprašanje novinarja in političnega komentatorja Fareeda Zakarie. "Rusija si je svoje mesto že zaslužila in sicer med teroristi," je dejal Zelenski. Svoj nagovor je končal z zdaj že zelo znanimi besedami, slava Ukrajini.

Dodal je, da je vojna vedno težja, v zimskem času pa sploh ko se vse upočasni. Vsi se utrudijo tudi narava, ljudje in sovražnik je povedal. Dodal je, da Ukrajina trdno stoji, je enotna in je motivirana. "Nismo mi tisti, ki smo začeli vojno, ampak bomo mi tisti, ki jo bomo končali." Zopet je poudaril, da Ukrajina nujno potrebuje podporo, predvsem finančno.

Sviridenkova se je strinjala, vendar je mnenja, da je res pomembno, da Ukrajina začne z obnovo. "Ukrajina se še naprej bori in razvija." Tudi drugi sogovorci niso oklevali pri vprašanju dobave orožja. Duda je pojasnil, da je orožje za Ukrajino ključnega pomena, saj je vojna res težka. "Rusija ni poražena, še vedno je zelo močna, veliko jih je na fronti in bojimo se, da pripravljajo novo ofenzivo," je dejal. Po njegovem mnenju je ključnega pomena, da se Ukrajini čimprej pošlje dodatno vojaško podporo, zlasti sodobne tanke ter rakete.

Sogovorci so poudarili pomen tega, da se Zahod ne trudi in bori le za Ukrajino, vendar tudi za napredek celotnega preostalega sveta. Oskrba Ukrajine z orožjem in denarjem za zmago v vojni je tudi v našem lastnem interesu, je dejala Freelandova.

Kljub denarni in vojaški pomoči pa si Ukrajina želi postati članica zveze Nato. "Stališče Nata ostaja nespremenjeno. Ukrajina bo postala članica, trenutno pa je glavni poudarek na podpori Ukrajine, da zmaga to vojno," je dejal Stoltenberg. Poudaril je, da je to razlog zakaj Natovi zavezniki zagotavljajo vojaško podporo. "Izjemno pomembno je, da Vladimir Putin ne zmaga v tej vojni, ker bo to nevarno za vse nas, saj pošilja sporočilo avtoritarnim voditeljem, da z uporabo brutalne sile lahko dosežejo kar hočejo."

Stoltenberg je prepričan, da je morajo prepričati Putina, da ne bo zmagal na bojišču, ker je to edini način, da se bodo začela pogajanja.