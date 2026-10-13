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Zelenski: Rusija je jasno pokazala, da se napadom ne namerava odpovedati

Kijev, 13. 10. 2026 14.02 pred 59 minutami 2 min branja 3

Avtor:
STA L.M.
Nočni napadi na mesto Harkov

Rusija je ponoči znova izvedla obsežne napade na Ukrajino. V regiji Harkov so umrli najmanj štirje ljudje, več kot 50 je ranjenih, so sporočile regionalne oblasti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril, da Rusija nadaljuje napade kljub energetskemu premirju, ki ga je razglasil predsednik ZDA Donald Trump.

Volodimir Zelenski je na družbenem omrežju X danes dejal, da je Rusija od ponedeljka zvečer izvedla obsežne napade na Ukrajino, pri čemer je uporabila različno orožje, med drugim drone in balistične rakete. Ukrajinska zračna obramba jih je večino sestrelila.

V napadih na mesto Harkov in več drugih krajev v harkovski regiji so bili v zadnjem dnevu ubiti najmanj štirje ljudje. Ranjenih je 51 ljudi, med njimi so štirje otroci, je ob sklicevanju na vodjo vojaške uprave Olega Sinegubova poročala ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.

Nočni napadi na mesto Harkov
Nočni napadi na mesto Harkov
FOTO: AP

Raketa je zadela štirinadstropno stanovanjsko stavbo, so še sporočili iz harkovske uprave. Pod ruševinami so morda še vedno ujeti ljudje. Na prizorišču napada so reševalne ekipe.

V ruskem napadu na skladišče v Zaporožju je bil ranjen moški, je sporočil začasni vodja vojaške uprave Mihajlo Semikin. Dodal je, da je izbruhnil požar, ki so ga pogasili.

Nočni napadi na mesto Harkov
Nočni napadi na mesto Harkov
FOTO: AP

Ruske sile so minulo noč z droni napadle tudi prestolnico Kijev, umrli sta najmanj dve osebi, več je bilo ranjenih. Po besedah kijevskega župana Vitalija Klička je dron zadel 25-nadstropno stanovanjsko stavbo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zelenski je opozoril, da Ukrajina že dva dneva, odkar je ameriški predsednik Donald Trump v nedeljo napovedal premirje v napadih na energetsko infrastrukturo med Rusijo in Ukrajino, ni izvedla napadov na ruske rafinerije nafte ali energetski sektor.

Nočni napadi na mesto Harkov
Nočni napadi na mesto Harkov
FOTO: AP

Nasprotno pa Rusija tega premirja ne upošteva in je v zadnjih dneh napadla ukrajinske energetske objekte ter kritično infrastrukturo, je dodal. Rusi so "poslali popolnoma jasne signale, da se ne nameravajo vzdržati napadov na Ukrajino", je še dejal ukrajinski predsednik in pozval h globalnemu pritisku na Moskvo.

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Ukrajina Rusija Harkov vojna Volodimir Zelenski

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Razumnež
13. 10. 2026 15.02
12 let že traja....
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0 0
Wolfman
13. 10. 2026 14.34
Rusija ne bo nikoli odnehala, dokler ne bo Ukrajina okupirana, kapizulirana in porazdeljena! Kaj še ni jasno Kijevski bandi in Ukrotom, kajti nazaj ni več poti!
Odgovori
0 0
Razumnež
13. 10. 2026 15.02
No.... če se Putin stegne bo verjetno hitro konec.
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0 0
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