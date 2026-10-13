Zelenski: Rusija je jasno pokazala, da se napadom ne namerava odpovedati

Volodimir Zelenski je na družbenem omrežju X danes dejal, da je Rusija od ponedeljka zvečer izvedla obsežne napade na Ukrajino, pri čemer je uporabila različno orožje, med drugim drone in balistične rakete. Ukrajinska zračna obramba jih je večino sestrelila. V napadih na mesto Harkov in več drugih krajev v harkovski regiji so bili v zadnjem dnevu ubiti najmanj štirje ljudje. Ranjenih je 51 ljudi, med njimi so štirje otroci, je ob sklicevanju na vodjo vojaške uprave Olega Sinegubova poročala ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.

Nočni napadi na mesto Harkov FOTO: AP

Raketa je zadela štirinadstropno stanovanjsko stavbo, so še sporočili iz harkovske uprave. Pod ruševinami so morda še vedno ujeti ljudje. Na prizorišču napada so reševalne ekipe. V ruskem napadu na skladišče v Zaporožju je bil ranjen moški, je sporočil začasni vodja vojaške uprave Mihajlo Semikin. Dodal je, da je izbruhnil požar, ki so ga pogasili.

Nočni napadi na mesto Harkov FOTO: AP

Ruske sile so minulo noč z droni napadle tudi prestolnico Kijev, umrli sta najmanj dve osebi, več je bilo ranjenih. Po besedah kijevskega župana Vitalija Klička je dron zadel 25-nadstropno stanovanjsko stavbo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Zelenski je opozoril, da Ukrajina že dva dneva, odkar je ameriški predsednik Donald Trump v nedeljo napovedal premirje v napadih na energetsko infrastrukturo med Rusijo in Ukrajino, ni izvedla napadov na ruske rafinerije nafte ali energetski sektor.

Nočni napadi na mesto Harkov FOTO: AP