Zelenski: Rusija na vzhodu Ukrajine izvedla skoraj 400 topniških napadov

"Od začetka dneva je bilo na vzhodu države evidentiranih skoraj 400 ruskih topniških napadov. Zahvaljujem se vsem, ki so na položajih in pomagajo našim obrambnim silam," je v nedeljo dejal Zelenski.

Ruske sile so med drugim okrepile obstreljevanje regije Herson. Predstavnik urada ukrajinskega predsednika Kirilo Timošenko je v luči tega povedal, da reševalne službe iščejo morebitne žrtve v ruševinah ene od stanovanjskih stavb.

Do ruskega obstreljevanja prihaja v času, ko je Moskva ta mesec umaknila svoje sile iz južnega mesta Herson in nekatere od njih premestila na položaje v vzhodnih regijah Doneck in Lugansk.

V nedeljo je medtem na območju nuklearke Zaporožje na jugu Ukrajine odjeknilo več močnih eksplozij. V odzivu je danes tiskovni predstavnik ukrajinskega obrambnega ministra Jurij Sak za eksplozije okrivil Rusijo in dejal, da gre za taktiko, katere cilj je prekiniti oskrbo Ukrajincev z elektriko.