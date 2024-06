Zelenski: Rusija poskuša spodkopati mirovni vrh, pomaga ji Kitajska

Volodomir Zelenski obtožuje Kitajsko, da druge države odvrača od udeležbe na mirovnem vrhu v Švici. Namen mirovnega vrha je vzpostaviti mir v Ukrajini, izpostavlja Zelenski. V govoru na največji azijski varnostni konferenci Shangri-La Dialogue v Singapurju je ukrajinski predsednik poskušal zbrati podporo med azijsko-pacifiškimi državami in jih pozval, naj se udeležijo švicarskega srečanja, poroča Guardian.

Kot je dejal, mora biti svet odporen, močan in mora pritiskati na Rusijo: "Za ustavitev Putina ni drugega načina kot diplomatska izolacija, močna ukrajinska vojska in države sveta, ki se bodo zavzele za mednarodno pravičnost in pravo."

Zelenski je poudaril, da je "razočaran", ker nekateri svetovni voditelji še niso potrdili udeležbe. Kot pravi Zelenski, poskuša Rusija spodkopati vrh z opozorilom držav, naj se ga ne udeležijo, in z grožnjami z blokado trgovanja s hrano.

Kot trdi takšna prizadevanja podpira tudi Kitajska: "Na žalost Rusija s pomočjo kitajskega vpliva na regijo, tudi s pomočjo kitajskih diplomatov, in dela vse, da bi zmotila mirovni vrh. Žalostno je, da je tako velika, neodvisna, močna država, kot je Kitajska, instrument v Putinovih rokah," je dejal.

Od telefonskega klica med Zelenskim in kitajskim predsednikom Ši Džipingom pred enim letom si je Ukrajina prizadevala za srečanja s kitajskimi uradniki na vseh ravneh, a Zelenski je spomnil, da to ni bilo odobreno. Kljub njihovi prisotnosti v Singapurju se ni srečal s kitajskimi uradniki.

Zelenski poudarja, da bo s podporo Kitajske Rusiji vojna trajala dlje, kar pa je slabo za ves svet: "Ne morete reči, da sprejemamo suverenost in ozemeljsko celovitost Ukrajine, hkrati pa biti na strani države, ki krši načela ustanovne listine ZN ter načela suverenosti in ozemeljske celovitosti Ukrajine."