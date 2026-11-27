"Čakam na poročilo ukrajinskega zunanjega ministrstva o izidih pogovorov s partnerji glede dobave sistemov zračne obrambe. Zagotovitev prestreznih raket za sisteme zračne obrambe Patriot in NASAMS je ključna prednostna naloga," je dodal.
Zaradi zamud pri dobavi protibalističnih raket je Zelenski v danes objavljenem pogovoru za britanski BBC izrazil globoko razočaranje nad ZDA. Dejal je, da zamude terjajo ukrajinska življenja, in ZDA očital, da v mirovnih pogajanjih ne izvajajo dovolj močnega pritiska na Rusijo.
Zdi se mu nenavadno, da je ameriški predsednik Donald Trump po pogovorih na Kitajskem objavil fotografijo, na kateri objema ruskega predsednika Vladimirja Putina in ga označuje za svojega prijatelja.
"Seveda je to odločitev predsednika ZDA, toda (...) to je nenavadno," je dejal Zelenski. "On je agresor in morilec (...). Ne more biti prijatelj. Preprosto ne more," je dejal in dodal, da je to tako, kot če bi nekdo trdil, da je bil med drugo svetovno vojno prijatelj z Adolfom Hitlerjem.
Trumpova odposlanca si prizadevata izpogajati mirovni sporazum med Rusijo in Ukrajino, vendar se zdi, da sta bolj naklonjena stališču Moskve kot stališču Kijeva, poroča BBC. Zadnji krog mirovnih pogajanj, ki je v začetku tega meseca ob posredovanju ZDA potekal v Abu Dabiju, sicer ni prinesel opaznega napredka.
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