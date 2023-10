Zelenski: Rusija želi sprožiti še vojno na Bližnjem vzhodu

"Glede na dostopne informacije – zelo jasne – si Rusija želi sprožiti vojno na Bližnjem vzhodu, da bi lahko nov vir bolečine in trpljenja spodkopal svetovno enotnost, okrepil nesoglasja in nasprotovanja ter tako pomagal Rusiji uničiti svobodo v Evropi," je zatrdil Zelenski.

V luči nedavnega napada palestinskega gibanja Hamas je izpostavil, da "iranski prijatelji Moskve odprto podpirajo tiste, ki so napadli Izrael", obenem pa ruske propagandiste obtožil naslajanja nad nasiljem, ki ga je deležen Izrael.

"In vse to je veliko večja grožnja, kot jo svet trenutno dojema," je dejal in posvaril pred možnostjo nove svetovne vojne. "Svetovne vojne v preteklosti so se začenjale z lokalnimi agresijami," je spomnil v izjavi, objavljeni tudi na spletni strani ukrajinskega predsedstva.

Zelenski pozval k skupnemu boju proti terorizmu

Zelenski je že večkrat izpostavil povezave med Rusijo in Iranom, ki da ruski vojski dobavlja drone in drugo orožje, ki jih ta potem uporablja v agresiji nad Ukrajino.

V zadnjem sporočilu je znova pozval k skupnemu boju proti terorizmu. "Hvaležen sem vsem voditeljem in državam, ki se sedaj v polnosti zavedajo nevarnosti in so pripravljeni sodelovati pri ohranjanju razmer pod nadzorom, pri preprečevanju širšega vmešavanja očitnim sponzorjem terorizma," je še dejal.

Ukrajina se že skoraj 20 mesecev bojuje proti ruski agresiji. Zelenski je že večkrat poudaril, da ne bije boja zgolj za svojo neodvisnost, temveč za svobodo celotne Evrope. Od Zahoda terja več pomoči, da bi s porazom dolgoročno vojaško oslabili Rusijo.