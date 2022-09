Zelenski Rusijo obtožil energetske vojne in pozval k enotnosti v Evropi

Cilj je po njegovih besedah oslabiti in ustrahovati evropske države in tako Rusija poleg tankov in raket kot orožje uporablja tudi energijo. To zimo Rusija pripravlja "odločilni udarec" energetskemu sektorju, je opozoril in dodal, da bi lahko v boju proti temu pomagalo le več povezanosti.

Prepričan je, da morajo Evropejci bolje usklajevati protiukrepe in si nuditi več pomoči. Poleg tega bi bilo treba okrepiti pritisk na Rusijo z namenom omejitve prihodkov, ki jih prejema od nafte in plina, je še menil.