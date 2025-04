Zelenski Rusijo obtožuje kršitev velikonočnega premirja

V prvih urah premirja v soboto je Rusija po navedbah Kijeva nadaljevala napade s kopenskimi silami, topništvom in brezpilotnimi letali. Od polnoči do šestih zjutraj po lokalnem času pa je število napadov upadlo. Ukrajinska vojska je v tem času poročala o 59 primerih ruskega topniškega obstreljevanja in petih poskusih napadov ruskih enot.

"Na splošno lahko od velikonočnega jutra trdimo, da ruska vojska poskuša ustvariti splošni vtis premirja, medtem ko na nekaterih območjih še vedno nadaljuje s posameznimi poskusi napredovanja," je Zelenski zapisal na spletu.

Zelenski se je na sobotno napoved ruskega predsednika Vladimirja Putina sprva odzval skeptično, a nato povedal, da je pripravljen spoštovati prekinitev ognja.

V primeru, da bi prekinitev ognja dejansko veljala, pa se je zavzel, da bi trajala 30 dni, torej tudi po velikonočni nedelji. Putin jo je namreč razglasil samo do nedelje do polnoči po lokalnem času.