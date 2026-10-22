Zelenski: 'Ruski humanitarci' so na Kijev izstrelili 21 raket

Ruske sile so v noči na četrtek izvedle obsežen napad na ukrajinsko prestolnico in več drugih regij. Po navedbah ukrajinskih oblasti sta bila v napadih ubita najmanj dva človeka, več deset je bilo ranjenih, med njimi tudi otroci. Zelenski je sporočil, da je bilo tarča napadov 12 ukrajinskih regij. V Kijevu so bile poškodovane stanovanjske stavbe, energetski objekti, infrastruktura železniške postaje in podzemne železnice, nakupovalna središča, poslovni objekti in samostan. Po navedbah kijevskega župana Vitalija Klička je bila poškodovana tudi infrastruktura podzemne železnice na Južnem mostu čez Dneper. V okrožju Pečersk je bil zadet objekt reševalne službe, pri čemer je bilo poškodovanih šest reševalnih vozil. V Odesi je bil medtem močno poškodovan pristaniški objekt, o napadih na stanovanjsko in civilno infrastrukturo pa so poročali tudi iz Harkova.

"Ruski humanitarci" so na Kijev izstrelili 21 raket

Zelenski je ruske napade povezal z dogajanjem na mirovnih pogajanjih, ki so v sredo potekala v Sankt Peterburgu. Ameriški posebni odposlanec Steve Witkoff je med srečanjem z Vladimirjem Putinom ruskega predsednika pohvalil in ga označil za humanitarca. "Veliko govorite o tem, da je moj predsednik, predsednik Trump, humanitarec. Tudi vi ste humanitarec, gospod, in za to vam izrekam priznanje," je Putinu dejal Witkoff. Le nekaj ur pozneje je Rusija začela nov val napadov na Ukrajino. "Od včerajšnjega večera so ruski 'humanitarci' v treh valovih na Kijev izstrelili balistične rakete. Uporabili so 21 raket," je na družbenih omrežjih zapisal Zelenski. Poudaril je, da napadi kažejo, da Rusija kljub pogovorom ni spremenila svojega odnosa do vojne. "Skoraj takoj po novem krogu pogovorov je Rusija izvedla načrten napad. To pomeni, da se njen odnos do vsega, kar se dogaja, v resnici ni spremenil," je sporočil. Ukrajinski predsednik je znova pozval k okrepitvi zračne obrambe, dobavi prestreznih raket za sisteme Patriot in dodatnim sankcijam proti Moskvi. Tudi ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha je opozoril, da popuščanje, servilnost in laskanje ne bodo ustavili ruske agresije.

Ameriški posebni odposlanec Steve Witkoff na pogovorih pri Vladimirju Putinu. FOTO: AP

London zavrnil Witkoffove besede o Putinu

Na Witkoffovo izjavo so se odzvali tudi v Veliki Britaniji. Tiskovni predstavnik britanske vlade je sporočil, da se London ne strinja z opisovanjem ruskega predsednika kot humanitarca. Ob tem so opozorili, da je Putin odgovoren za smrt številnih ljudi, med njimi nedolžnih Ukrajincev in ruskih vojakov, ter da ruski napadi ukrajinskim otrokom odrekajo toploto in ogrevanje. Witkoff je Putina pohvalil po tem, ko je Rusija iz zapora izpustila ameriškega državljana Stephena Hubbarda. Gre za 74-letnega upokojenega učitelja iz ameriške zvezne države Michigan, ki je bil v Rusiji obsojen na skoraj sedem let zapora zaradi domnevnega sodelovanja v bojih na ukrajinski strani. Ruske oblasti so ga obtožile, da je februarja 2022 sklenil pogodbo z ukrajinsko enoto teritorialne obrambe, ruske sile pa so ga zajele aprila istega leta. Po poročanju Sky News je letalo, za katero domnevajo, da je prevažalo izpuščenega Američana, že pristalo v vojaškem oporišču Lackland v San Antoniu v Teksasu.

Putin privolil v nadaljevanje pogajanj, Moskva pa obtožuje Evropo

Kremelj je po sredinem srečanju z ameriškim odposlancem sporočil, da je Putin načeloma privolil v nadaljevanje tristranskih pogajanj med Rusijo, ZDA in Ukrajino po 10. novembru, torej po ameriških vmesnih volitvah. Kot morebitno prizorišče pogovorov se po navedbah tiskovnega predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova omenja Abu Dabi. Končna odločitev o sestavi ruske pogajalske skupine še ni sprejeta. Peskov je ob tem zatrdil, da Moskva ne zaznava pripravljenosti Ukrajine in evropskih držav za končanje vojne. Ameriško administracijo je pohvalil zaradi prizadevanj za mirno rešitev konflikta, evropskim državam pa očital, da ne prispevajo k miru, temveč spodbujajo nadaljnje vojaško delovanje. Opozoril je tudi, da javno razkrivanje podrobnosti pogajanj lahko škoduje diplomatskemu procesu.

Ukrajina opozarja na napade na energetsko infrastrukturo pred zimo

V Kijevu ocenjujejo, da želi Rusija z nadaljevanjem napadov na energetsko infrastrukturo pred prihajajočo zimo povzročiti čim več škode in milijone prebivalcev pustiti brez elektrike in ogrevanja. Zelenski je po pogovorih z ameriškimi predstavniki potrdil, da so ZDA znova vzpostavile posredovanje obveščevalnih opozoril o ruskih raketnih napadih. Vendar po poročanju Guardiana Washington še ni odpravil omejitev pri delovanju sistema Starshield, vojaške različice satelitskega komunikacijskega omrežja Starlink. Po poročanju New York Timesa so zaradi omejitev povezljivosti prejšnji teden številni ukrajinski brezpilotni letalniki, namenjeni napadom na ruske vojaške cilje, izgubili povezavo in strmoglavili. Napetosti med Washingtonom in Kijevom so se zaostrile po Trumpovi odločitvi o odpravi sankcij na rusko dizelsko gorivo, s katero je želel znižati cene goriv v ZDA. Zelenski je potezo označil za šibkost.

Putin in Trump med preletom FOTO: Profimedia

Napadi tudi na ruskem ozemlju