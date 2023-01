Zelenski: Ruski teror mora izgubiti povsod, da bi Ukrajino lahko obnovili

Ameriški predsednik Joe Biden je na prošnjo Volodomirja Zelenskega, da poleg tankov v Ukrajino pošljejo še letala, odreagiral enako kot njegov kolega iz Nemčije, Olaf Scholz. Novinarjem je na tiskovni konferenci na vprašanje, ali bo poslal letala, kratko in jasno odvrnil: "Ne." Francoski predsednik Emmanuel Macron dobave bojnih letal načeloma ne izključuje. Medtem pa je Poljska povsem predana Ukrajini, ukrajinski uradniki namreč poročajo o pozitivnih signalih iz Varšave. Poziv za letala ni nepričakovan, Zelenski je namreč poudaril, da mora Ukrajina doseči popolno zmago proti Rusiji, ki je pred skoraj enim letom začela agresijo proti njegovi državi.

"Ruski teror mora izgubiti povsod in v vseh pogledih: tako na bojišču kot v tem, da v naši državi ne ostane niti ena ruševina," je dejal Zelenski. "Da bomo lahko vse obnovili in tako dokazali, da je svoboda močnejša," je še dodal. Zelenski se je pred tem v ponedeljek v južnem ukrajinskem mestu Mikolajiv sestal z dansko premierko Mette Frederiksen, s katero sta med drugim obiskala tamkajšnjo bolnišnico in pristanišče. Ukrajinski predsednik je pri tem poudaril, da so ob varnostni podpori pomembne tudi humanitarne pobude.

icon-expand Volodimir Zelenski FOTO: AP

"Pomembno je, da naši borci dobijo ne samo fizično, ampak tudi psihično rehabilitacijo," je dejal Zelenski, ki je ob tem odlikoval osebje bolnišnice. Zelenski je poudaril, da je v mestu, ki je imelo pred rusko invazijo 24. februarja lani okoli 470.000 prebivalcev, še posebej pomembna obnova oskrbe z vodo, ki so jo uničile ruske sile. Danski premierki je pokazal tudi uničene rezervoarje z nafto na območju pristanišča. Danska naj bi prevzela pokroviteljstvo nad načrtovano obnovo v tej južni ukrajinski pokrajini. ZDA ne bodo poslale bojnih letal F-16 Joe Biden je jasno in trdno dejal, da Ukrajina ne bo prejela letal, čeprav je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski takoj po tem, ko so ZDA odobrile dobavo tankov, zahteval še močnejšo zračno podporo. Komentar Bidna prihaja malo po tem, ko je dobavo brezpilotnikov zavrnil nemški kancler Olaf Scholz. Ukrajina trdi, da potrebuje letala, da bi prevzela nadzor nad svojim zračnim prostorom in se bolje upirala ruskim napadom.

Letala, ki jih Ukrajina želi, F-16, veljajo za ena izmed najbolj zanesljivih bojnih letal na svetu, uporabljajo jih tudi druge države, kot sta denimo Belgija in Pakistan. Če bi se ZDA odločile, da vendarle pošljejo letala, bi to pomenil kar velik korak naprej za Ukrajino, ki trenutno uporablja bojna letala iz sovjetskega obdobja in so bila izdelana, preden je država pred več kot 30 leti razglasila neodvisnost od ZSSR. Vendar so do prošnje Zelenskega zdaj naletele na gluha ušesa, Biden pa se je osredotočil na zagotavljanje vojaške podpore na drugih področjih, denimo artilerije, oklepnikov in orožja za zračno obrambo na tleh, kot je raketni sistem Patriot.

icon-expand Falcona F-16 FOTO: Profimedia

ZDA so prejšnji teden Kijevu obljubile, da bodo dostavile 31 tankov Abrams, podobno podporo sta jim obljubila še Združeno kraljestvo in Nemčija. Namestnik ukrajinskega zunanjega ministra Andrij Melnik je sicer to napoved pozdravil, vendar hkrati prosil za "koalicijo bojnih letal", ki bi Ukrajini zagotovila še lovce Eurofighter, Tornado, francoske Rafale in švedska letala Gripen.