Zelenski s sankcijami proti nekdanjemu predsedniku Porošenku

"Branimo našo državo in znova vzpostavljamo pravico: vsi, ki so uničili ukrajinsko nacionalno varnost in pomagali Rusiji, morajo odgovarjati," je dejal ukrajinski predsednik ob napovedi novih sankcij proti več nekdanjim uradnikom in poslovnežem.

"Milijarde, ki so jih zaslužili s tem, da so dejansko prodajali Ukrajino, ukrajinske interese in ukrajinsko varnost, je treba zaseči in jih uporabiti za zaščito Ukrajine in Ukrajincev," je dodal Zelenski.

Člani Porošenkove opozicijske stranke Solidarnost so po objavi sankcij zasedli govorniški oder v parlamentu in vzklikali "sramota" ter razobesili plakate, na katerih je med drugim pisalo "Ne politični represiji" in "Ne diktaturi", poroča nemška tiskovna agencija dpa. Seja je bila po nekaj minutah prekinjena.

Porošenko je ukrepe označil za "protiustavne" in "politično motivirane".

"Zelenski je zadal velik udarec notranji enotnosti, ki ji je naša ekipa strogo zavezana že od februarja 2022 in je naše glavno orožje v boju proti agresorju," je zapisal na omrežju X.

Porošenko, ki je Ukrajino vodil med letoma 2014 in 2019, velja za glavnega političnega tekmeca ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega in za enega od najbogatejših Ukrajincev.

Državo je vodil po tem, ko so maja 2014 proruski separatisti v Donecku in Lugansku po mednarodno nepriznanih referendumih razglasili svoji republiki, ki jih je priznala le Rusija.