Tujina

Zelenski s sankcijami proti Zelenskemu

Kijev, 25. 08. 2025 15.48 | Posodobljeno pred 56 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.V.
Komentarji
38

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je podpisal dva odloka, ki uvajata sankcije proti posameznikom in poslovnim subjektom, ki so vpleteni v vojno v Ukrajini. Med njimi so ljudje iz ožjega družinskega kroga Vladimirja Putina. Med njimi je tudi mož po imenu Igor Zelenski, nekdanji soprog ene od Putinovih hčera.

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski FOTO: AP

Prvi odlok usklajuje sankcije Ukrajine s tistimi, ki jih je Kanada uvedla leta 2025, in so usmerjene proti 139 posameznikom in pravnim osebam. 

Med sankcioniranimi so člani Putinove družine in tesni sodelavci, vključno z njegovo nekdanjo ženo Ljudmilo Očeretno, njenim sedanjim možem Arturjem Očeretnim, Putinovim bratrancem Mihailom Putinom, njegovim nečakom Mihailom Šelomovim in ruskim baletnim mojstrom Igorjem Zelenskim, nekdanjim možem Putinove hčerke. Na seznamu so tudi poslovneži in druge s Kremljem povezane osebnosti, povezane s financiranjem vojne.

"Te sankcije predstavljajo 100-odstotno sinhronizacijo z letošnjimi kanadskimi sankcijami proti 139 posameznikom in subjektom, ki sodelujejo pri ruski vojni," je dejal Zelenski. "Vsi, ki pomagajo Rusiji nadaljevati z ubijanjem in gradnjo njenega vojnega stroja za nadaljnjo agresijo, morajo občutiti resničen pritisk sveta."

Drugi odlok uvaja omejitve za 28 tujih državljanov. "Ti posamezniki pomagajo Rusom ohranjati okupacijski režim na naši zemlji in dejansko sponzorirajo rusko državo," je dejal Zelenski in dodal, da ukrajinske oblasti sodelujejo z organi pregona v partnerskih državah, da bi te ljudi privedli k odgovornosti. 

Igor Zelenski
Igor Zelenski FOTO: AP

Sankcije vključujejo desetletno zamrznitev premoženja, prepoved potovanj, omejitve trgovine in tranzitnih operacij, prepoved sodelovanja v privatizaciji in javnih naročilih ter druge omejevalne ukrepe.

Sankcije so bile uvedene tudi proti ruskim podjetjem, vključno s proizvajalcem kozmetike in gospodinjskih kemikalij Arnest Group, pivovarskim velikanom Baltika, energetskim podjetjem Unipro, logističnim in naftnim infrastrukturnim podjetjem Oteko ter številnimi drugimi podjetji. Ta podjetja se soočajo z zamrznitvijo sredstev, prepovedjo prenosa tehnologije, sodelovanja v skupnih projektih in drugimi ukrepi.

"Vsi, ki podpirajo rusko vojno in okupacijo, bodo prej ali slej odgovarjali za zločine proti Ukrajini in Ukrajincem," je zaključil Zelenski.

KOMENTARJI (38)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bolfenk2
25. 08. 2025 17.00
Ljudje v Evropi smo vedno bolj siti Zelenkota in njegove vojne.
ODGOVORI
0 0
25. 08. 2025 17.00
Sam sebe mora sankconirati in v zapor saj z njegovimi dejanji unicuje eu
ODGOVORI
0 0
bbb27
25. 08. 2025 17.00
+1
Prej komedijanta pospravijo prej bo mir....
ODGOVORI
1 0
Bolfenk2
25. 08. 2025 16.58
+5
Zelenski je res dober komedijant in zelo slab voditelj. Nas vsaj nasmeji z idejo, da bo s sankcijami dobil vojno. Ampak ubogi Ukrainci, kaj jim je norec naredil iz države in 1.7 milijona poslal v smrt za prazen nič.
ODGOVORI
5 0
Srebrni breg
25. 08. 2025 16.57
+2
Kakšna nesnaga od osebka je tisti kateri raketira jedersko elektrarno? In Evropa ter tudi žal Slovenija takšnemu osebku poklanja milijarde in orožje. Tanja, Musar, Golob...boste enkrat odprli oči in povedali kot Orban in Fico, da je konec tega? Ne glejte na podpornike nacistov iz Trstenjakove in njihove pomočnike ampak na svoje državljane.
ODGOVORI
2 0
Hugh_Mungus
25. 08. 2025 16.54
Dajte pri objavi o Melaminu predstaviti obe strani. Kaj je storil njihov družinski član recimo. Ta tožba ni naključje
ODGOVORI
0 0
sabro4
25. 08. 2025 16.52
+5
@zmaga ukrajini, povej nam malo kako je bilo 6/8 v Kijevu ob proslavi obletnice zavzetja kursk oblasti, bo šlo obupana histeričarka
ODGOVORI
5 0
Zmaga Ukrajini
25. 08. 2025 16.47
-7
Očitno putlerja nič kaj dosti ne skrbi od kje bodo ljudje dobili denar in kako jim bo zagotovil hrano. No, pomembno je, da ima on palače, jahte, fancy stanovanja,... ves staff in nobenega pomanjkanja. Mosskvići pa naj se slikajo, ... zakaj so mu pa verjeli?!
ODGOVORI
1 8
Zmaga Ukrajini
25. 08. 2025 16.42
-7
Lepo,... moskoviji zmanjkuje kupcev, sama pa je nezadostna, prav tako ji je padla kupna moč. Pred dnevi so se pojavili posnetki doooooolgih čakalnih vrst pred bencinskimi črpalkami in razkurjen folk, ki obračunava med sabo. To je očitno vse, kar je ostalo od neke kvazi "svetovne velesile". Le kdo si je izmislil ta izraz za mosskovijo? No, očitno niti "svetovna bencinska črpalka" lastnim ljudem ne more zagotoviti dovolj goriva. Ukrajinci so bili očitno precej uspešni pri kurjenju naftnih rafinerij in depojev.
ODGOVORI
1 8
RevenKapitalist
25. 08. 2025 16.39
+3
In se nekaj. Podpirate vlado, ki se jim gre samo za lastne koristi in zarafdi katerih svet propada.
ODGOVORI
5 2
RevenKapitalist
25. 08. 2025 16.41
-2
Skratka vladajo nam Elektricar novinarke oz prepisovalci vsebin in pudeljcki z vecernimi balkanskimi solami.
ODGOVORI
2 4
Glavni_Baja
25. 08. 2025 16.43
+3
jaz mislim, da bi ti bil IDEALEN partner zmaga ukrajini 😁
ODGOVORI
4 1
Rudar
25. 08. 2025 16.53
+0
@Baja, ne sam. Počakaj Pamirja, bosta skupaj udrihala po Sloveniji.
ODGOVORI
1 1
Glavni_Baja
25. 08. 2025 16.56
+2
ne napenjaj se, UZEM SI GA LAGANO
ODGOVORI
2 0
Srebrni breg
25. 08. 2025 17.00
Rajši podpiramo elektrikarja kot tistega kateri časti svastiko in zaradi katerega so Riedla obsodili. Da ne pišem o izpraznjenju naših vojaških skladišč, uničenju gospodarstva, zalivanje državljanov s strupom....Tega pri električarju ni bilo in ne bo.
ODGOVORI
0 0
JAZsemTI
25. 08. 2025 16.39
+4
Mali zeleni bo zapustil Ukrajino v ruševinah in se preselil na Florido😏
ODGOVORI
6 2
RevenKapitalist
25. 08. 2025 16.38
+4
Sem vam ze nekaj casa nazaj napisal da so se Judje skregal med sabo sam tezko butlom kaj dopovedati.
ODGOVORI
4 0
slohren
25. 08. 2025 16.38
Kaj hočejo povedat, da sta si v sorodu in da Zelenski in Putin skup praznujeta in se vidita na pikniki?🤔
ODGOVORI
0 0
Zmaga Ukrajini
25. 08. 2025 16.32
-9
Saj zdaj se je javno mnenje že obrnilo, nč bat. Samo je mosskviće strah na glas povedat kaj si mislijo. Tudi ta putlerjeva žlahta - ta pametni in ta razgledani definitivno vedo kako stvari stojijo, za ostale je pa pač ... Darwin.
ODGOVORI
2 11
Glavni_Baja
25. 08. 2025 16.36
+2
tebe in ostale ovčićeee se bo še dolgo striglo, nć bati 😁😀😁
ODGOVORI
5 3
Rudar
25. 08. 2025 16.39
+1
@baja. Kje si se priklopu na net? kakšna gratis variana?
ODGOVORI
4 3
Glavni_Baja
25. 08. 2025 16.41
-4
kot vedno, na..kan in tećen ,@rudar
ODGOVORI
1 5
IskraLJ
25. 08. 2025 16.46
+4
Zmagica: res se je javno mnenje obrnilo, v korist Rusije namreč.
ODGOVORI
5 1
Rudar
25. 08. 2025 16.49
-4
@IskraLJ. Kje? v Srbiji?
ODGOVORI
1 5
xxman.y
25. 08. 2025 16.15
-12
Kdor vsaj malo pozna zgodovino, bo vedel da Rusi že od nekdaj delajo zločine nad Ukrajinci. Samo spomnite se kaj je Stalin počel z njimi. Nekaterim rusofilom ki so dovolj nerazgledani da tega ne vejo, seveda taki komentarji niso všeč. Ampak dejstva so dejstva...
ODGOVORI
8 20
Glavni_Baja
25. 08. 2025 16.21
+5
samo spomni se, kaj so vam jodlarji delali, niste smeli 💨💨💨, kaj šele da bi rekli slovensko besedo 😀
ODGOVORI
11 6
Bonsa
25. 08. 2025 16.22
-8
Seveda. Rusi so ves čas napadali sosednje drzave tako kot pri nas Turki. Putin pod pretvezo denacifijacije ubija na milijone svojih in ukrajinskih prebivalcev. Vsak ki ima 3 kolescke razume da je Putin vojni zlocinec tako kot Netanjahu
ODGOVORI
4 12
anatomija
25. 08. 2025 16.29
-5
Sem videl kdo so Rusofili včeraj v Ljubljani ko so imeli shod . 5 zapitih modelov tik pred Matildo . Enemu od njih je vodka preprečevala da bi ustal s stopnic pred Prešernovim spomenikom . 2 sta ga moral dvignit in podpirati. Tujci so se jin naglas režali in se delali norce iz njih
ODGOVORI
3 8
Glavni_Baja
25. 08. 2025 16.38
+4
moral bi se jim pridružiti in malo popiti, da se malo sprostiš, že nekaj ćasa si v stresu 😁
ODGOVORI
5 1
Rob123
25. 08. 2025 16.38
+2
Ti jo ocitno ne poznas iz vecerne sole! Ukrajinci so se 41 zdruzili z nemci in kradli ubijali in klali civiliste barbara ki narod! Bodobno kot tale crni berac ki sam nic ne more! Krade denar in prosjaci lopov in kriminalec!
ODGOVORI
4 2
c00kies
25. 08. 2025 16.44
+1
"Kdor vsaj malo pozna zgodovino", "Vsak ki ima 3 kolescke razume", "Rusofili včeraj v Ljubljani ko so imeli shod . 5 zapitih modelov". No, to so pa res izjemno močni argumenti. Kdo bi si mislil, da Slovenija premore toliko briljantnega intelekta. Pravi biseri evolucije. A greste v politiko fantje in dekleta? Takšne telebane tam krvavo iščejo?
ODGOVORI
2 1
Zmaga Ukrajini
25. 08. 2025 16.44
-7
roblček,... a zobke si že umil? Pravljico so ti že povedali, zdaj pa spat!
ODGOVORI
1 8
Rob123
25. 08. 2025 16.51
Alkoholiki z slo potnimi listi so bili spet v Umagu!
ODGOVORI
0 0
bohinj je zakon
25. 08. 2025 16.15
+1
Zeleni je zmeraj bil za hece. Še všeč nam bo. Naj traja še nekaj časa.
ODGOVORI
6 5
Rudar
25. 08. 2025 16.40
-1
Tokrat si še kar pralino napisal, bravo.
ODGOVORI
2 3
IskraLJ
25. 08. 2025 16.48
+3
Zeleni je zmeraj bil za vojno. Takoj, ko narkomana odmaknejo bo konec.
ODGOVORI
3 0
Banion
25. 08. 2025 16.14
+10
zadnji zdihljaji
ODGOVORI
11 1
dobrabejba35
25. 08. 2025 16.14
+9
🤡🤡🤡
ODGOVORI
11 2
