Zelenski s sankcijami proti Zelenskemu

Prvi odlok usklajuje sankcije Ukrajine s tistimi, ki jih je Kanada uvedla leta 2025, in so usmerjene proti 139 posameznikom in pravnim osebam.

Med sankcioniranimi so člani Putinove družine in tesni sodelavci, vključno z njegovo nekdanjo ženo Ljudmilo Očeretno, njenim sedanjim možem Arturjem Očeretnim, Putinovim bratrancem Mihailom Putinom, njegovim nečakom Mihailom Šelomovim in ruskim baletnim mojstrom Igorjem Zelenskim, nekdanjim možem Putinove hčerke. Na seznamu so tudi poslovneži in druge s Kremljem povezane osebnosti, povezane s financiranjem vojne.

"Te sankcije predstavljajo 100-odstotno sinhronizacijo z letošnjimi kanadskimi sankcijami proti 139 posameznikom in subjektom, ki sodelujejo pri ruski vojni," je dejal Zelenski. "Vsi, ki pomagajo Rusiji nadaljevati z ubijanjem in gradnjo njenega vojnega stroja za nadaljnjo agresijo, morajo občutiti resničen pritisk sveta."

Drugi odlok uvaja omejitve za 28 tujih državljanov. "Ti posamezniki pomagajo Rusom ohranjati okupacijski režim na naši zemlji in dejansko sponzorirajo rusko državo," je dejal Zelenski in dodal, da ukrajinske oblasti sodelujejo z organi pregona v partnerskih državah, da bi te ljudi privedli k odgovornosti.