Zelenski s sankcijami proti Zelenskemu

Prvi odlok usklajuje sankcije Ukrajine s tistimi, ki jih je Kanada uvedla leta 2025, in so usmerjene proti 139 posameznikom in pravnim osebam.
Med sankcioniranimi so člani Putinove družine in tesni sodelavci, vključno z njegovo nekdanjo ženo Ljudmilo Očeretno, njenim sedanjim možem Arturjem Očeretnim, Putinovim bratrancem Mihailom Putinom, njegovim nečakom Mihailom Šelomovim in ruskim baletnim mojstrom Igorjem Zelenskim, nekdanjim možem Putinove hčerke. Na seznamu so tudi poslovneži in druge s Kremljem povezane osebnosti, povezane s financiranjem vojne.
"Te sankcije predstavljajo 100-odstotno sinhronizacijo z letošnjimi kanadskimi sankcijami proti 139 posameznikom in subjektom, ki sodelujejo pri ruski vojni," je dejal Zelenski. "Vsi, ki pomagajo Rusiji nadaljevati z ubijanjem in gradnjo njenega vojnega stroja za nadaljnjo agresijo, morajo občutiti resničen pritisk sveta."
Drugi odlok uvaja omejitve za 28 tujih državljanov. "Ti posamezniki pomagajo Rusom ohranjati okupacijski režim na naši zemlji in dejansko sponzorirajo rusko državo," je dejal Zelenski in dodal, da ukrajinske oblasti sodelujejo z organi pregona v partnerskih državah, da bi te ljudi privedli k odgovornosti.
Sankcije vključujejo desetletno zamrznitev premoženja, prepoved potovanj, omejitve trgovine in tranzitnih operacij, prepoved sodelovanja v privatizaciji in javnih naročilih ter druge omejevalne ukrepe.
Sankcije so bile uvedene tudi proti ruskim podjetjem, vključno s proizvajalcem kozmetike in gospodinjskih kemikalij Arnest Group, pivovarskim velikanom Baltika, energetskim podjetjem Unipro, logističnim in naftnim infrastrukturnim podjetjem Oteko ter številnimi drugimi podjetji. Ta podjetja se soočajo z zamrznitvijo sredstev, prepovedjo prenosa tehnologije, sodelovanja v skupnih projektih in drugimi ukrepi.
"Vsi, ki podpirajo rusko vojno in okupacijo, bodo prej ali slej odgovarjali za zločine proti Ukrajini in Ukrajincem," je zaključil Zelenski.
