Zelenski s soprogo Oleno prispel v Kanado, kjer bo prosil za pomoč Kijevu

V Kanadi živi velika ukrajinska skupnost, Trudeaujeva vlada pa je Ukrajini obljubila trdno in trajno podporo v boju z ruskimi silami.

Volodimir Zelenski bo imel danes pogovore z Justinom Trudeaujem in bo nagovoril kanadski parlament. Voditelja bosta odpotovala tudi v Toronto, kjer se bosta srečala s poslovneži in člani skupnosti Kanadčanov ukrajinskega porekla.

Ukrajinski predsednik je na svoj prvi obisk v Kanado pripotoval iz ZDA, kjer se je udeležil zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov ter se v četrtek sešel z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom in voditelji kongresa.

Pred pogovori za zaprtimi vrati je Zelenski novinarjem v Ovalni pisarni Bele hiše dejal, da je letos to že njuno četrto srečanje z Bidnom. ZDA je označil za strateškega prijatelja Ukrajine in se zahvalil za pomoč.

"Prišel sem, da utrdim našo koalicijo za obrambo ukrajinskih otrok, družin, domov in demokracije po svetu. Začel sem v kongresu, da se zahvalim za veliko podporo," je dejal Zelenski in dodal, da imajo lahko zaradi medsebojnega zaupanja odkrit in konstruktivni dialog. Napovedal je, da bosta z Bidnom govorila o vojaški pomoči, s poudarkom na zračni obrambi.

Biden pa je dejal, da ZDA skupaj s partnerji iz skupine G7 in drugimi formalizirajo dolgoročno varnost Ukrajine. "Podpiramo pravičen in trajen mir, ki bo spoštoval ukrajinsko suverenost in ozemeljsko celovitost."