Zelenski govoril z Golobom: Slovencem bomo vedno hvaležni

"Govoril sem s slovenskim premierjem Robertom Golobom. Slovenski ljudje so dosledno podpirali Ukrajino in mi bomo vedno hvaležni za vso pomoč, ki so jo zagotovili našim ljudem," je v objavi na svojem profilu na družbenem omrežju X zapisal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Zapisal je še, da je premierja Roberta Goloba povabil k sodelovanju na vrhu Ukrajina–Jugovzhodna Evropa in ga obvestil o državah, ki so že prejele vabilo in potrdile svojo udeležbo.

Kot so zapisali v novici na spletni strani ukrajinskega predsednika, je Golob je zagotovil prisotnost Slovenije na vrhu. "Slovenija bo zastopana na vrhu in to je za nas zelo pomembno," je poudaril Zelenski.