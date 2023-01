Zelenski spet pozval k dostavi tankov, Medvedjev svari Zahod

Združeno kraljestvo je Zelenskemu ponudilo 14 svojih bojnih tankov, a kot je dejal ukrajinski voditelj, jih preprosto potrebujejo več. Tanke Leopard imata v lasti tudi Poljska in Finska, a preden jih pošljeta Ukrajini, mora to odobriti Nemčija kot država proizvajalka. Vendar bi Poljska lahko ravnala mimo Nemčije, tako je vsaj nakazal namestnik poljskega zunanjega ministra Pawel Jablonski. "Bomo videli. Mislim, da bomo v primeru močnega odpora pripravljeni sprejeti še tako nestandardno ukrepanje. Vendar ne prehitevajmo dejstev," je dejal.

Berlin je pod vse večjim pritiskom, naj Ukrajini čim prej zagotovi svoje tanke Leopard 2. "Če imate tanke Leopard, nam jih dajte," je Zelenski dejal za nemško javno televizijo. Pojasnil je, da ti tanki ne bodo šli v Rusijo, ostali bodo na njegovem ozemlju saj so namenjeni obrambi Ukrajine in ne napadu, poroča BBC .

Svetovalec obrambnega ministra v Kijevu je pojasnil, da so ukrajinski zavezniki pred res preprosto izbiro. "Tanki za Ukrajino so tanki za svobodo," je Jurij Sak povedal v BBC-jevi oddaji Newsnight. Če jih ne bodo poslali, jih bodo morda kdaj oni morali uporabiti proti Moskvi, ko bodo Rusi prišli v njihovo državo.

Zelenski se je že večkrat odzval na domnevno oklevanje Nemčije in kritiziral počasne odločitve. Upokojeni general ameriške vojske David Petraeus je dejal, da v Washingtonu obstaja "upravičen odpor" glede vprašanja pošiljanja tankov Abrams, ker je bilo te tanke težko vzdrževati in so imeli reaktivno turbino.

Za BBC je dejal, da je "nujno", da se donacije zahodnih tankov izvedejo "dovolj zgodaj, da se bodo ukrajinski vojaki lahko dejansko usposabljali na njih".

Rusija je sicer zahodne države opozorila, da bi zagotavljanje tankov Ukrajini pomenilo "izjemno nevarno" zaostrovanje spora. Zahodne države so Zelenskemu obljubile, da bodo poslale več vozil, artilerije in streliva v podporo njegovemu vojaškemu prizadevanju. Največ pa so do zdaj dale ZDA, od lanskega februarja so jim namenile kar 26,7 milijarde dolarjev, zdaj pa so se zavezale še k novemu paketu v vrednosti 2,5 milijarde dolarjev. Tanki sicer v to ponudbo niso bili vključeni, dobili pa bodo 59 oklepnih vozil Bradley, 90 transporterjev Stryker in sisteme zračne obrambe Avenger.