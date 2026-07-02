Zelenski sporočil Madžarom in Poljakom: 'Zdaj imamo enega agresorja'

Začetek šestmesečnega predsedovanja Svetu EU je zaznamovala tudi širitev unije. In prvi, ki si želi pristopiti, je ukrajinski predsednik, ki je, kot pravi sam, naredil "vse, kar je potrebno za odprtje vseh pogajalskih sklopov". "V interesu vseh držav je, da Ukrajina čim prej vstopi v EU," je v sredo dejal Zelenski v Dublinskem gradu, kjer je potekala inavguracijska slovesnost, piše Euronews. Ukrajina je doslej odprla le en pogajalski sklop z naslovom "Temelji" in si prizadeva, da bi pred poletnim premorom sprostila še preostalih pet. Toda ambiciozni časovni načrt je postal resno vprašljiv, potem ko je novi madžarski premier Peter Magyar izrazil nove pomisleke glede pristopnega procesa Kijeva in omilil pričakovanja o širšem in hitrejšem preboju.

Volodimir Zelenski FOTO: Profimedia

Pa tudi odločitev Zelenskega, da ukrajinsko vojaško enoto poimenuje po Ukrajinski vstajniški armadi (UPA), ni pripomogla k njegovemu cilju. S tem poimenovanjem je namreč razjezil Poljake, kjer UPA velja za odgovorno za poboje Poljakov na Voliniji in v vzhodni Galiciji leta 1943 in 1944, ki jih Varšava obravnava kot genocid. UPA je v Ukrajini cenjena zaradi odpora proti Sovjetski zvezi in prizadevanj za neodvisno državo. Zelenski je sicer na Irskem skušal malce omiliti napetosti in poudaril, da si njegova od vojne izčrpana država zasluži nadaljnje korake v pristopnem procesu. "Z naše strani smo naredili vse, kar so Svet in vsi voditelji od nas zahtevali. Tudi z določenimi težavami z vlado Orbana smo naredili vse," je poudaril Zelenski za Euronews. Ob tem je izrazil upanje, da ga bosta podprla Magyar in poljska vlada. "Mislim, da je pomembno, da imamo pravila, ne pa zgolj politična čustva," je nadaljeval. "Za nas ni bilo enostavno izpolniti vseh teh zahtev med vojno in mislim, da je to tudi pomemben trenutek, ko varujemo in branimo seveda najprej Ukrajino, ja, pa tudi druge države Evrope." Priznal je sicer, da obstajajo "nekatera notranja vprašanja" med Ukrajino in Poljsko, povezana z zgodovinskimi dejstvi, vendar je obe strani pozval, naj stopita skupaj "proti ruskemu ekspanzionizmu in živita v prihodnosti". "Zdaj imamo enega agresorja," je dejal. "Branimo EU in moramo razmišljati o varnosti naših ljudi v prihodnosti."