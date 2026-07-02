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Zelenski sporočil Madžarom in Poljakom: 'Zdaj imamo enega agresorja'

Dublin, 02. 07. 2026 11.37 pred 2 urama 3 min branja 45

Avtor:
N.V.
Volodimir Zelenski

Pot do Evropske unije ni tako preprosta, česar se vse bolj zaveda tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Trenutno se namreč sooča z odporom Madžarske in nasprotovanjem Poljske. Sporočil jim je, da bi moral pristop Ukrajine uniji temeljiti na "pravilih in ne na čustvih".

Začetek šestmesečnega predsedovanja Svetu EU je zaznamovala tudi širitev unije. In prvi, ki si želi pristopiti, je ukrajinski predsednik, ki je, kot pravi sam, naredil "vse, kar je potrebno za odprtje vseh pogajalskih sklopov".

"V interesu vseh držav je, da Ukrajina čim prej vstopi v EU," je v sredo dejal Zelenski v Dublinskem gradu, kjer je potekala inavguracijska slovesnost, piše Euronews.

Ukrajina je doslej odprla le en pogajalski sklop z naslovom "Temelji" in si prizadeva, da bi pred poletnim premorom sprostila še preostalih pet. Toda ambiciozni časovni načrt je postal resno vprašljiv, potem ko je novi madžarski premier Peter Magyar izrazil nove pomisleke glede pristopnega procesa Kijeva in omilil pričakovanja o širšem in hitrejšem preboju.

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski
FOTO: Profimedia

Pa tudi odločitev Zelenskega, da ukrajinsko vojaško enoto poimenuje po Ukrajinski vstajniški armadi (UPA), ni pripomogla k njegovemu cilju. S tem poimenovanjem je namreč razjezil Poljake, kjer UPA velja za odgovorno za poboje Poljakov na Voliniji in v vzhodni Galiciji leta 1943 in 1944, ki jih Varšava obravnava kot genocid. UPA je v Ukrajini cenjena zaradi odpora proti Sovjetski zvezi in prizadevanj za neodvisno državo.

Zelenski je sicer na Irskem skušal malce omiliti napetosti in poudaril, da si njegova od vojne izčrpana država zasluži nadaljnje korake v pristopnem procesu. "Z naše strani smo naredili vse, kar so Svet in vsi voditelji od nas zahtevali. Tudi z določenimi težavami z vlado Orbana smo naredili vse," je poudaril Zelenski za Euronews.

Ob tem je izrazil upanje, da ga bosta podprla Magyar in poljska vlada. "Mislim, da je pomembno, da imamo pravila, ne pa zgolj politična čustva," je nadaljeval. "Za nas ni bilo enostavno izpolniti vseh teh zahtev med vojno in mislim, da je to tudi pomemben trenutek, ko varujemo in branimo seveda najprej Ukrajino, ja, pa tudi druge države Evrope."

Priznal je sicer, da obstajajo "nekatera notranja vprašanja" med Ukrajino in Poljsko, povezana z zgodovinskimi dejstvi, vendar je obe strani pozval, naj stopita skupaj "proti ruskemu ekspanzionizmu in živita v prihodnosti".

"Zdaj imamo enega agresorja," je dejal. "Branimo EU in moramo razmišljati o varnosti naših ljudi v prihodnosti."

Preberi še Poljski predsednik Zelenskemu odvzel najvišje državno odlikovanje

Omenil je tudi, da je pripravljen poiskati odgovore glede vse hitreje naraščajočega spora glede UPA, zaradi katerega je poljski predsednik Zelenskemu odvzel najvišje poljsko odlikovanje.

Irska je širitev EU postavila v središče svojega šestmesečnega predsedovanja Svetu EU, pri čemer je tema že prvi dan v Dublinu zavzela osrednje mesto. Hkrati irski uradniki poudarjajo, da se zavedajo spreminjajoče se politične krajine in nameravajo agendo voditi pragmatično.

Kot trenutno kaže, je v Bruslju najbolj realističen cilj odpreti enega ali morda dva pogajalska sklopa pred poletnim premorom, ostale pa postopoma obravnavati kasneje.

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KOMENTARJI45

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Odisej25
02. 07. 2026 14.43
Zelenski je patetična figura. Je v bistvu navaden pajac in komik, kar je njegov osnovni poklic. Vojno bi lahko končal takoj po začetku in danes bi morda bila Ukrajina že del EU, samo nevtralna bi morala postati. Avstrija je nevtralna in nikoli ni bila ogrožena, ravno tako nista bili ogroženi ne Finska in Švedska. Zdaj, ko sta v NATO so balistične nuklearne rakete usmerjene tudi tja in so zdaj mnogo bolj ogroženi. Zelenski bi lahko preprečil vojno še preden se je začela, le izvrševati bi moral svoje predvolilne obljube. A se je ustrašil banderovcev, Desnega sektorja in drugih nacistv v Ukrajini in začel pospešeno bombardirati Dombas. Potem so mu Angleži zagotovili, da bo on tisti, ki bo premagal Rusijo, seveda s pomočjo celega NATO. Zdaj pa izgublja na vsej fronti. Tisti, ki misli, da bodo vrste na ruskih pumpah spremenile tok dogajanj, se motijo.
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0 0
mario7
02. 07. 2026 14.39
Pred kom nas branijo ukroti? Z kom je EU v vojni?
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+0
1 1
jung
02. 07. 2026 14.37
Zeleni je en velik otrok s posebnimi potrebami in čarovno močjo, da brije norce s celim svetom. Ala mu vera.
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+0
2 2
wsharky
02. 07. 2026 14.37
palček je navadni vojni dobičkar
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+2
4 2
asdfghjklč
02. 07. 2026 14.36
Lepo se vidi s temi minuski pa pluski koliko ćefurjev je tu gor. Saj se ne rabite pretvarjati, da ste slovenci.
Odgovori
-3
1 4
viljuška
02. 07. 2026 14.40
tudi ti nisi čisti slovenec
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-1
0 1
testosteron
02. 07. 2026 14.34
Tale zelenokokainski si želi v EU iz enega samega razloga - v direkten koflikt z Rusijo želi potegniti celo EU. Če ga EU ne bi zalagal z orožjem,denarjem,..itd. bi se ta vojna že zdavnaj končala in tudi žrtev,razrušenja,..bi bilo precej manj. In mi ostali tretjerazredni državljani te rakaste tvorbe EU moramo plačevati za vojno za to, da se lahko Zelenkotova babnica vsak mesec pelje v šoping za par milijonov v NewYork ?...za neke naciljubitelje ?..za ukrajinsko mafijo , ki je ena najhujših že dolga desetletja ?...zakaj že ?..a nima EU in Slovenija že svojih problemov vrh glave ?...in potem gledam kako se po naših cestah vozi ukrajinska elita v prestižnih vozilih, pa še nadomestilo dobijo ?...nazadnje v MB viden McLaren z ukrajinskimi tablicami - res revež - naj gre nazaj in na fronto branit svojo državo. EH saj nima smisla - res smo butli, da to dopuščamo !...
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+6
7 1
asdfghjklč
02. 07. 2026 14.37
zanimivo ... toliko rusofilići omenjate zelnkota kot nekega kokainskega .. kje pa so kakšni dokazi, da je na kokainu? a tisti deepfake dokaz? ja, res ste ubogi.
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-2
2 4
asdfghjklč
02. 07. 2026 14.34
rusofilčki, mislim, da je čas, da v rusijo peljete vsak pa par kanistrov bencina pa dizla, da boste malo razbremenili čakalne vrste pred tankštelami.
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-3
3 6
viljuška
02. 07. 2026 14.33
@asdfghjklč, aporen dan si imel, kaj ko bi malce prilegel? pusti nebuuuloze 😁
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+1
3 2
mario7
02. 07. 2026 14.33
ukra še 50 let ne bo spolnjevala pogojev za EU.
Odgovori
+6
7 1
marmilan
02. 07. 2026 14.29
ti zeleni si največji sovražnik, fuj.
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+7
8 1
Banion
02. 07. 2026 14.28
nihče ne pove da je zaradi zatiranja prišlo do upora ruske manjšine in posledićno ruskega vmešavanja. Je zatiranje manjšin skladno z evropsko politiko čovekovih pravic, tudi orban se ej jezil zaradi odnosa do madžarsek manjšine, no poljake so med drugo vojno iztrebili. Če je ukrajincem dopuščeno bodo kmalu začeli tudi drugi in zopet bo evropa v ognju. Naj najprej pride do miru, se uredi odnos do manjšin in potem se pogovarjamo.
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+7
8 1
Ici
02. 07. 2026 14.27
Ukrajina, ena daaaaleč nejbolj korumpiranih in vrednostno izprijenih držav na svetu, NIMA MESTA V EU.
Odgovori
+12
14 2
asdfghjklč
02. 07. 2026 14.28
... je rekel rusofil ..
Odgovori
-9
2 11
HayekLibertarec
02. 07. 2026 14.27
Naj se postavi v vrsto. Najprej še nekaj balkanskih držav, ki so že precej dolgo na čakalnem seznamu.
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+3
6 3
asdfghjklč
02. 07. 2026 14.29
Nobene balkanske države. Še hrvati ne bi smelib iti v EU, ker ne znajo zaščititi mej pred kriminalom iz srbije, bosne in drugih balkanskih držav.
Odgovori
-4
4 8
Odisej25
02. 07. 2026 14.26
UPA je ekvivalent Ustaša. Bandera je ekvivalent A. Pavelić. Oba sta zgrešile krute, nečloveške zločine. Bandera je v principu še hujši od Paveliča. Boril naj bi se proti državi, ki je v bistvu ustvarila Ukrajino, če ne Ukrajine pa vsaj njene meje.
Odgovori
+3
4 1
Vse stransko
02. 07. 2026 14.24
He he he. EU desni del je grimsa označil za skrajneža. Če pride notri še selenski bo štala polna presenečenj.
Odgovori
+3
5 2
Banion
02. 07. 2026 14.17
pomembna so pravila ne politična čustva in po pravilih bo ukrajina še nekaj časa čakala. Kaj pomeni sprejeti državo ki je v vojni. Volitev nočejo razpisati, korupcija je del vodilne politike, kjer danes ne vedo kam vse je šel evropski denar oziroma kje se je izgubil. Zmedenski imenuje sedanje vojaške enote po enotah ki so med drugo vojno skupaj z nemci izvajale genocid, ima enako zmedene pojme kot naši ki trdijo da so belogardisti s prisego hitlerju slovenska vojska. Trdi da brani evropo, ja lepo za njih je razstrelitev severnga toka obrambno dejanje, zmedene glave. Zelenski vidi samo denar in ožemanje evrope na čelu z mehko vunderlajno.
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+8
8 0
dane30
02. 07. 2026 14.13
"Sporočil jim je, da bi moral pristop Ukrajine uniji temeljiti na "pravilih in ne na čustvih". Po pravilih vam manjka še kar nekaj desetletij. Lahko pridete samo po "čustvih" Iz Bruslja....
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+10
11 1
jung
02. 07. 2026 14.41
Dane30.. Lepo povedano
Odgovori
0 0
SpamEx
02. 07. 2026 14.12
Moj sovražnik Rusija ni. Tako da na mene ne računat
Odgovori
+12
15 3
viljuška
02. 07. 2026 14.21
bravo, ti si naš človek
Odgovori
+4
6 2
asdfghjklč
02. 07. 2026 14.29
moj pa je.
Odgovori
-3
1 4
Modro morje
02. 07. 2026 14.36
Mislim, da si ti sebi največji sovražnik, žal
Odgovori
+0
1 1
JanezpomalicalRobija
02. 07. 2026 14.11
Vedno ko je napovedan večji raketni napad na Kijev, se tip pokaka in zbeži v tujino. Šleva.
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+6
8 2
apage
02. 07. 2026 14.11
Sem ravno včeraj gledal film Šindlerjev seznam... Poljake razumem v dno duše... ker se tiče pa UA pa... neki na silo zaradi vojne nima kaj iskati v EU, ta država je svetlobna leta oddaljena od standardov EU
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+8
9 1
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