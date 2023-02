Zelenski svari pred novo rusko ofenzivo, Zahod ni prepričan

Po besedah ukrajinskega guvernerja Luganska naj bi v okviru ofenzive, ki je načrtovana za 15. februar, na vzhod Ukrajine pripotovalo več deset tisoč Rusov. Ukrajina je sicer že večkrat opozorila na skorajšnjo rusko ofenzivo, nekateri zahodni vojaški analtiki pa so skeptični glede zmožnosti Rusije, da izvede novo veliko ofenzivo, ki bi lahko spremenila potek vojne.

Ukrajinski uradniki na čelu s predsednikom Volodimirjem Zelenskim opozarjajo na novo veliko ofenzivo in pohod ruskih sil na vzhod in jug Ukrajine, saj naj bi si Kremelj prizadeval zavarovati ozemlje, ki si ga je nezakonito priključil konec septembra in kjer je po besedah ruskega predsednika Vladimirja Putina, njegova vladavina več kot dobrodošla.

icon-expand Ruski tanki. FOTO: Shutterstock

V britanskem poročilu o obrambnih obveščevalnih podatkih so navedli, da je cilj Rusije zavzeti dele vzhodne ukrajinske regije Doneck, ki še niso zasedeni, vendar, da je "malo verjetno, da bi Rusija v prihodnjih tednih lahko zbrala sile, ki bi bistveno vplivale na izid vojne", poroča BBC. Michael Kofman, ameriški vojaški analitik in direktor ruskih študij pri raziskovalni organizaciji CAN v Arlingtonu v Virginiji, je v na Twitterju zapisal, da ni jasno, kako veliko ofenzivo je Rusija sposobna izvesti, vendar sumi, da se bo izkazala za premajhno in bo osredotočna predvsem na Donbas.

"Presenečen bi bil, resnično presenečen, če bi Rusi bili v kakršni koli kondiciji, da sprožijo novo strateško ofenzivo," je enako pojasnil Michael Clarke, profesor vojnih študij na King's Collegeu v Londonu. Priznal je, da Moskva povečuje število svojih vojakov v Ukrajini, in dejal, da bi Rusija lahko izvedla tudi lokalne ofenzive ali večje letalske napade, vendar je opozoril, da ruski poveljniki še vedno trpijo zaradi neuspelega poskusa na začetku vojne, da bi zavzeli Kijev in strmoglavili ukrajinsko vlado. Dodal je, da se "vojaški načrtovalci v Rusiji zavedajo, da se morajo ob začetku nove ofenzive pravilno odločiti".

Ukrajinci trdijo, da se ruska vojska intenzivno pripravlja na ofenzivo Generalštab ukrajinskih oboroženih sil je sporočil, da se Moskva osredotoča na prizadevanja v bližini mest Liman, Bahmut, Avdijevka in Novopavlivka v vzhodni pokrajini Doneck ter Kupjansk v pokrajini Harkov. V regiji Doneck so ruske sile prav tako nadaljevale z obstreljevanjem Vugledarja, rudarskega mesta, ki je postalo ena od ključnih tarč Moskve, je sporočil ukrajinski predsedniški urad. V mestu, ki je imelo pred vojno 14.000 prebivalcev, je bilo uničenih pet stanovanjskih stavb, so sporočili iz urada. Po besedah guvernerja Pavla Kirilenka je pokrajina Doneck v zadnjih nekaj dneh doživela izrazit pritok ruskih vojakov. "Premik enot ruske vojske poteka dan in noč. Rusko obstreljevanje se stopnjuje, pritisk Rusov je vsak dan močnejši," je Kirilenko dejal na ukrajinski televiziji.

Rusija se naj bi pripravljala tudi na veliko ofenzivo v Luganski pokrajini, ki leži neposredno severno od Donecka, je povedal guverner Sergej Hajdaj. Po njegovih besedah se je število ruskih napadov v pokrajini v ponedeljek in ponoči "dramatično povečalo", tja pa naj bi pošiljali vse več vojakov. Haidaj je dejal, da se dvomesečno usposabljanje Rusov bliža koncu in da bo Moskva potrebovala približno 10 dni, da jih premesti na fronto za novo ofenzivo. Predvideva, da bodo v regiji Lugansk ciljali na tri mesta: Bilohorivka, Kremina in Svatove. "Okupatorji iščejo naše šibke točke in so na frontno črto pripeljali veliko opreme in na tisoče vojakov," je dejal Haidai.

V Marhanetsu je približno 60.000 gospodinjstev ostalo brez vode, potem ko je rusko obstreljevanje v bližini jedrske elektrarne v Zaporožju prekinilo oskrbo z električno energijo v lokalni črpalnici, so sporočile oblasti. Mikola Lukašuk, ki vodi regionalni svet Dnipropetrovska, je obtožil ruske sile, da so ponoči s težkim topništvom in raketometi obstreljevale mesta in vasi v bližini elektrarne, ki je največja v Evropi. Ruski obrambni minister Sergej Šojgu: V zadnjih tednih je bilo ''osvobojenih'' sedem ukrajinskih mest, operacije pa ''uspešno'' potekajo še v dveh, Bahmutu in Vugledarju. Ruski plačanci, ki se jim je zdaj pridružila še vojska, že šest mesecev poskušajo zavzeti Bahmut, mesto, ki je pred vojno štelo 70.000 prebivalcev. Zdaj jih je po besedah ukrajinskega poveljnika Denisa Jaroslavskega ostalo le še pičlih 2000, ruske sile pa so zavzele dele vzhodnega in severnega dela mesta in se vztrajno pomikajo naprej.

icon-expand Bahmut konec januarja. FOTO: Profimedia