Tujina

Zelenski: Svet ne sme dopustiti, da se jedrski terorizem nadaljuje

Kijev, 26. 04. 2026 20.00 pred 16 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA L.M.
Volodimir Zelenski

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je Rusijo ob 40. obletnici nesreče v Černobilu obtožil jedrskega terorizma. Kot je dejal, je Moskva z invazijo na Ukrajino leta 2022 zopet pripeljala svet na rob katastrofe. Na obisku v Ukrajini je bil danes tudi generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Grossi.

"Svet ne sme dopustiti, da se jedrski terorizem nadaljuje. Rusijo moramo prisiliti, da preneha z nepremišljenimi napadi," je na omrežju X ob obletnici danes sporočil Volodimir Zelenski in izpostavil, da so ruski droni lani obstreljevali zaščitno strukturo v Černobilu.

Današnjih spominskih slovesnosti sta se v Ukrajini med drugim udeležila tudi moldavska predsednica Maia Sandu in generalni direktor IAEA Rafael Grossi, ki je kot namen obiska napovedal tudi načrtovanje nadaljnjih ukrepov po oceni IAEA o potrebi za sanacijo zgornjega dela zaščitnega ovoja reaktorja. Kot je dejal, se mora popravilo začeti čim prej.

Grossi je ob tem še poudaril, da bo IAEA še naprej podpirala Ukrajino, pri čemer "ne bo popustila niti za trenutek". To je njegov 14. obisk Ukrajine od začetka ruske agresije februarja 2022.

Ob 40 letih od katastrofe IAEA po njegovih besedah opozarja na pomen dogodkov ter krepi sedanje dejavnosti v Černobilu in drugih jedrskih elektrarnah za zagotavljanje jedrske varnosti, zaščite ter oskrbe gospodarstva s čisto energijo.

Območje Černobila aprila 2026 - 40 let po nesreči v jedrski elektrarni.
Območje Černobila aprila 2026 - 40 let po nesreči v jedrski elektrarni.
FOTO: Profimedia

Ukrajinsko zunanje ministrstvo je medtem sporočilo, da nesreče v Černobilu ni zakrivila le tehnična napaka, temveč je bila rezultat sistemske tajnosti. Današnjo Rusijo je obtožilo nadaljevanja vzorca zavajanja in uporabe jedrskih tveganj kot sredstva prisile. "Rusija se iz Černobila ni ničesar naučila. Jedrsko nevarnost je spremenila v orožje," so po poročanju španske tiskovne agencije EFE sporočili v izjavi.

Ukrajina ima sicer štiri jedrske nuklearke, ki so ključne za oskrbo z energijo v državi, ki se zaradi ruskih napadov sooča s pogostimi izpadi elektrike. Med njimi je tudi Zaporožje, ki ga je zasedla Rusija in ne obratuje.

Nesreča v Černobilu je bila najhujša pri civilni rabi jedrske energije na svetu. Njena obletnica se obeležuje v času, ko se je med rusko invazijo povečalo tveganje za novo jedrsko katastrofo, saj se Černobil nahaja na vojnem območju.

Zaščitna struktura, ki je bila leta 2016 nameščena čez stari ovoj iz jekla in betona, ki je bil nad uničenim reaktorjem zgrajen že leta 1986, je bila namreč v napadu z ruskim dronom februarja lani poškodovana. IAEA je potrdila, da zaradi poškodbe zaščitna struktura ne bi več zadržala morebitnega uhajanja radioaktivnih snovi.

Racional-ec
26. 04. 2026 20.27
Daj ze spokaj zelenko, do kdaj vas bomo futral, vasi druavljano se pa s Porscheji vozjo po nasih drzavah…pokaj domou
