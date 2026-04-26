Zelenski: Svet ne sme dopustiti, da se jedrski terorizem nadaljuje

"Svet ne sme dopustiti, da se jedrski terorizem nadaljuje. Rusijo moramo prisiliti, da preneha z nepremišljenimi napadi," je na omrežju X ob obletnici danes sporočil Volodimir Zelenski in izpostavil, da so ruski droni lani obstreljevali zaščitno strukturo v Černobilu.

Današnjih spominskih slovesnosti sta se v Ukrajini med drugim udeležila tudi moldavska predsednica Maia Sandu in generalni direktor IAEA Rafael Grossi, ki je kot namen obiska napovedal tudi načrtovanje nadaljnjih ukrepov po oceni IAEA o potrebi za sanacijo zgornjega dela zaščitnega ovoja reaktorja. Kot je dejal, se mora popravilo začeti čim prej.

Grossi je ob tem še poudaril, da bo IAEA še naprej podpirala Ukrajino, pri čemer "ne bo popustila niti za trenutek". To je njegov 14. obisk Ukrajine od začetka ruske agresije februarja 2022.

Ob 40 letih od katastrofe IAEA po njegovih besedah opozarja na pomen dogodkov ter krepi sedanje dejavnosti v Černobilu in drugih jedrskih elektrarnah za zagotavljanje jedrske varnosti, zaščite ter oskrbe gospodarstva s čisto energijo.