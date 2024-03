Zelenski: Ta ničvredni Putin. En dan je molčal in razmišljal, kako to naprtiti nam

Po navedbah ruskih preiskovalcev je več zamaskiranih napadalcev v petek zvečer vdrlo v dvorano Crocus v severnem moskovskem predmestju Krasnogorsk tik pred začetkom rock koncerta in začelo streljati. Napadalci naj bi uporabili avtomatsko orožje, odvrgli zažigalno bombo in zanetili požar, ob tem pa se je porušil del strehe objekta, v katerem naj bi bilo v času napada več kot 6000 ljudi.

Reševalne ekipe in preiskovalci so v soboto odkrivali vedno nove žrtve pod ruševinami, med umrlimi naj bi bili tudi otroci. Oblasti so v Moskvi ta konec tedna odpovedale vse množične prireditve in poostrile varnostne ukrepe.

Ruske oblasti so v soboto sporočile, da so aretirali 11 ljudi, med njimi štiri domnevne napadalce. Ob tem naj bi zasegle avtomatsko orožje, uporabljeno med napadom. Osumljenci so imeli po navedbah ruske zvezne varnostne službe FSB stike v Ukrajini in so nameravali tja pobegniti. Oblasti so četverico pridržale v ruski regiji, ki meji na Ukrajino.

Ruski predsednik Vladimir Putin je v soboto v nagovoru narodu na državni televiziji dejal, da so aretirali vse napadalce, spregovoril pa je tudi o domnevni vpletenosti Ukrajine in obljubil stroge kazni za vse, ki so sodelovali pri načrtovanju napada. Trditev Islamske države ni omenil.