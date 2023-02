Zelenski: To je naša Evropa, to so naša pravila, to je naš način življenja

Zelenski je opozoril, da želi Rusija Evropo vrniti v čas ksenofobije iz 30. in 40. let prejšnjega stoletja. "Odgovor na to je ne," je odločno dejal ukrajinski predsednik. "Mi se branimo sami." Kremelj je označil za najbolj protievropsko silo na svetu, ki želi uničiti vse države Evropske Unije. "To je naša Evropa, to so naša pravila, to je naš način življenja."

"Ukrajina, ki zmaguje, bo postala članica Evropske unije," je dejal Zelenski. "Evropa bo vedno bila in ostala Evropa, dokler bomo skupaj in dokler bomo skrbeli za našo Evropo, dokler bomo skrbeli za evropski način življenja."

Zahvalil se je vsem državam, ki so Ukrajini do zdaj zagotovile orožje in vojaško pomoč, ob tem pa znova pozval k še večji pomoči v obliki sodobnih tankov, raket dolgega dosega in sodobnih bojnih letal. Hkrati je pozval članice EU, naj proti Rusiji uvedejo še več sankcij, pri čemer je poudaril, da bi se morali usmeriti v rusko tehnološko industrijo, saj bi takšna poteza ovirala Moskvo pri proizvodnji raket. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je dejala, da se bo nov sveženj sankcij v vrednosti 10 milijard evrov, o katerem poteka razprava, osredotočil na to, da se Rusiji odvzame vojaško blago, ki ga potrebuje in ga ne more dobiti nikjer drugje.

Zelenski pa ni odlašal, temveč je zopet zaprosil za novo orožje. "Potrebujemo artilerijske topove, strelivo, sodobne tanke, rakete dolgega dosega in sodobna bojna letala," je dejal Zelenski. "Okrepiti moramo dinamiko našega sodelovanja in ukrepati hitreje kot agresor," je dodal.

Njegove prošnje za orožje pa očitno niso zaman, poudaril je, da ga navdihujejo izjave, da bo Evropa z Ukrajino segla vse do zmage. Prav tako naj bi se pogovarjal s številnimi voditelji, ki so pripravljeni zagotoviti potrebno orožje in podporo, vključno z letali. Po njegovih besedah, ki jih povzema BBC, so bili dosedanji pogovori v belgijski prestolnici zelo konkretni in zelo natančni.