Zelenski trdi, da ima 'načrt za zmago', predstavil ga bo v Ramsteinu

"Pripravljamo se na 25. srečanje v Ramsteinu 12. oktobra, ki bo prvič potekalo na ravni voditeljev. Predstavili bomo načrt za zmago – jasne in konkretne ukrepe za pravičen konec vojne," je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zapisal na družbenem omrežju X in dodal, da rusko agresijo lahko ustavita "odločnost partnerjev in krepitev Ukrajine".