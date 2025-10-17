Zelenski tretjič letos v Beli hiši, Putin prihaja na Madžarsko

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je prispel v Washington, kjer se bo srečal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. To bo njegov tretji obisk v Beli hiši letos, govorila pa naj bi o zračni obrambi Ukrajine in načinih za povečanje pritiska na Rusijo. Ob začetku obiska se je Zelenski sešel s predstavniki ameriške obrambne industrije. Pred tem se je Trump po telefonu znova pogovarjal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in dogovorila sta se, da se bosta srečala v Budimpešti na Madžarskem.

"Že vidimo, da se Moskvi mudi s ponovno vzpostavitvijo dialoga, takoj ko je izvedela za tomahawke (rakete dolgega dosega, op.a)," pa je še pred prihodom v Washington na družbenih medijih objavil Zelenski. Zelenski se je v Washingtonu v četrtek sešel s predstavniki ameriške obrambne industrije, na programu pa ima tudi srečanje s predstavniki ameriških energetskih podjetij, predvsem zaradi energetske krize, ki so jo povzročili ruski napadi na ukrajinsko infrastrukturo. Vodja senatne večine, republikanec John Thune, je v četrtek dejal, da bodo v prihodnjih tednih obravnavali predlog zakona o uvedbi visokih carin za države, ki kupujejo rusko nafto, plin, uran in druge izvozne izdelke, poroča televizija ABC. Senat s predlogom zamuja, ker so republikanci čakali na Trumpovo odobritev.

Donald Trump in Volodimir Zelenski v Beli hiši FOTO: AP icon-expand

Pred srečanjem s Trumpom

Rusija je v zadnjih dneh okrepila zračno ofenzivo na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, Ukrajina pa si prizadeva okrepiti učinkovitost svoje protiletalske obrambe in Zahod poziva k dobavi sistemov zračne obrambe. V zadnjih tednih je Zelenski tudi večkrat zaprosil ameriško vlado za dobavo tomahawkov. Trump pred dnevi ni izključil možnosti dobave teh raket Ukrajini. Po njegovi oceni bi ta poteza lahko povečala pritisk na Rusijo in pripomogla h končanju vojne. Da sta s Trumpom po telefonu govorila o morebitni dobavi raket tomahawk in protiletalskih sistemov patriot, je minuli konec tedna sporočil tudi Zelenski. Pred srečanjem s Trumpom naj bi se Zelenski v četrtek za zaprtimi vrati sestal s predstavniki ameriških obrambnih in energetskih podjetij ter se pogovarjal s člani kongresa, je poročala ukrajinska televizija. Ukrajinska delegacija pod vodstvom premierke Julije Sviridenko, v kateri je med drugim tudi vodja kabineta Zelenskega Andrij Jarmak, pa se je v četrtek sestala z ameriškim finančnim ministrom Scottom Bessentom. Razpravljali naj bi o krepitvi partnerstva in zagotavljanju dolgoročnega miru, poročajo tuje agencije.

Putin in Trump se bosta srečala v Budimpešti

Ameriški predsednik je sicer pred današnjim srečanjem z Zelenskim v četrtek po telefonu govoril z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Po pogovoru je napovedal, da se bo s Putinom sestal v Budimpešti. Datuma srečanja ni navedel, je pa dejal, da bosta govorila o končanju vojne v Ukrajini. Trump je po pogovoru s Putinom sporočil, da mu je ruski predsednik čestital za njegova mirovna prizadevanja na Bližnjem vzhodu. "Resnično verjamem, da bo uspeh na Bližnjem vzhodu pomagal pri naših pogajanjih za končanje vojne med Rusijo in Ukrajino."

Srečanje Putina in Trumpa na Aljaski avgusta letos. FOTO: AP icon-expand