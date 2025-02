Zelenski: Trump živi v mehurčku dezinformacij

OGLAS

Volodimir Zelenski FOTO: AP icon-expand

"Predsednik Trump, ki ga zelo spoštujemo kot voditelja ZDA, na žalost živi v mehurčku dezinformacij," se je na torkove izjave ameriškega predsednika Donalda Trumpa danes odzval ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. "Veliko teh dezinformacij prihaja iz Rusije," je dejal in poudaril, da je tudi Trumpova trditev o nizki podpori ukrajinske javnosti Zelenskemu prišla iz Rusije. Trump je namreč v torek zvečer v izjavi za ameriške medije dejal, da ima Zelenski le štiri odstotke javne podpore in pozval k volitvam v Ukrajini. Zelenski je izpostavil zadnjo javnomnenjsko raziskavo, ki so jo v Ukrajini izvedli decembra, po kateri mu zaupa 58 odstotkov Ukrajincev. "Če me kdo želi ta hip zamenjati, mu to ne bo uspelo," je dodal Zelenski. Za napačne informacije, ki da jih ima Trump, pa je okrivil uradnike v Moskvi.

Zelenski je posvaril pred "krogom dezinformacij okoli predsednika Trumpa", ki po njegovih besedah vključuje predstavnike, povezane z madžarsko in slovaško vlado. "Vse to je zaskrbljujoče. Vse to počnejo, da bi oslabili Ukrajino," je prepričan. V luči torkovih pogovorov med delegacijama Rusije in ZDA je ocenil, da Washington pomaga Moskvi pri preboju iz mednarodne izolacije, v kateri se je Rusija znašla po invaziji na zahodno sosedo leta 2022. "Menim, da so Združene države pomagale Putinu, da se je izvil iz dolgoletne izolacije, kar zagotovo nima pozitivnega vpliva na Ukrajino," je dejal Zelenski. Prav tako je zavrnil Trumpove trditve, da večino pomoči Ukrajina prejema od ZDA. "Resnica je drugje," je dejal in dodal, da je ZDA hvaležen za podporo, a da si želi, da ima Trumpova ekipa prava dejstva. Izpostavil je tudi, da Ukrajina želi od zahodnih zaveznic še letos dobiti trdna varnostna zagotovila, preden se bo vojna lahko končala.