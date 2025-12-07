Zelenski: Ukrajina bo za mir še naprej sodelovala z ZDA

Kot je pojasnil Zelenski, so preučili ključne točke, ki lahko zagotovijo konec prelivanja krvi v Ukrajini in odpravijo nevarnost nove ruske invazije ter tveganje, da Rusija ne bo izpolnila svojih obljub, kot se je v preteklosti že večkrat zgodilo. Podrobnosti ni navedel.
Ukrajina bo še naprej zaupno sodelovala z ameriško stranjo, ki si resno prizadeva za mir, je dejal ukrajinski predsednik. Zahvalil se je ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu za njegovo zavzemanje za končanje vojne v Ukrajini.
Delegaciji ZDA in Ukrajine sta se po drugem dnevu pogovorov strinjali, da je napredek v smeri sporazuma odvisen od pripravljenosti Rusije na mir.
Kot je v petek še sporočil State Department, so govorili tudi o rezultatih nedavnega srečanja ameriške strani z rusko, ukrepih, ki bi lahko pripeljali do konca vojne v Ukrajini, okviru varnostnih ureditev in o potrebnih zmogljivostih za odvračanje. Ameriška in ukrajinska stran sta poudarili, da je za preprečitev ponovne agresije in izvedbe celovitega načrta za obnovo Ukrajine nujno končati vojno in sprejeti verodostojne ukrepe za premirje.