Zelenski: Ukrajina bo za mir še naprej sodelovala z ZDA

Kot je pojasnil Zelenski, so preučili ključne točke, ki lahko zagotovijo konec prelivanja krvi v Ukrajini in odpravijo nevarnost nove ruske invazije ter tveganje, da Rusija ne bo izpolnila svojih obljub, kot se je v preteklosti že večkrat zgodilo. Podrobnosti ni navedel.

Ukrajina bo še naprej zaupno sodelovala z ameriško stranjo, ki si resno prizadeva za mir, je dejal ukrajinski predsednik. Zahvalil se je ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu za njegovo zavzemanje za končanje vojne v Ukrajini.