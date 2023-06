Zelenski: Ukrajina je pripravljena

BBC pa poudarja, da je veliko na kocki, saj mora vlada v Kijevu ljudem v Ukrajini – in zahodnim zaveznikom – pokazati, da lahko prebije ruske črte in znova zavzame nekaj izgubljenega ozemlja.

"Zagnali bomo dolgo pričakovano spomladansko protiofenzivo in znova zavzeli okupirano ozemlje. Trdno verjamemo, da nam bo uspelo. Ne vem, koliko časa bo trajalo. Če sem iskren, se lahko odvije na različne načine, popolnoma različne. Toda to bomo storili in pripravljeni smo," je povedal za ameriški Wall Street Journal.

Je pa Ukrajina kljub 'zamiku' protiofenzive v preteklih tednih (že) povečala napade na ruska skladišča streliva in logistične poti na vzhodu, jugu in jugovzhodu države, kjer so ruske sile trenutno najbolj uspešne. Nekateri predstavniki vojske in vlade pa so v preteklih dneh tako že zatrjevali, da se je ukrajinska protiofenziva v resnici že začela, piše Guardian.

Havrilov: Da še letos osvobodimo svoje ozemlje

Da je ukrajinska protiofenziva na dobri poti, zatrjuje tudi namestnik obrambnega ministra Ukrajine Volodimir Havrilov. "Protiofenzivo bomo začeli z ambicijo, da še letos osvobodimo svoje ozemlje," je razkril časovne napovedi. Temu je dodal, da je država na protinapad pripravljena, kljub več močnim ruskim napadom v zadnjih tednih.