Zelenski se je pripravljen s Putinom srečati v Azerbajdžanu

Po ruskih napadih na Dnipro AP

Po ruskih napadih na Dnipro AP

Po ruskih napadih na Dnipro AP

Po ruskih napadih na Dnipro AP

Po ruskih napadih na Dnipro AP

Po ruskih napadih na Dnipro AP











Rusija je ponoči nad Ukrajino izstrelila 619 dronov, od tega jih je ukrajinska zračna obramba prestregla 580. Prestregla je tudi večino od 47 ruskih raket, so sporočile ukrajinske oblasti. Po navedbah ukrajinskih oblasti so ruski napadi zahtevali šest smrtnih žrtev, več kot 30 ljudi pa je bilo ranjenih. V mestu Dnipro je bilo po podatkih lokalnih oblasti ranjenih 27 ljudi, med njimi otrok. Pet oseb je umrlo zaradi poškodb, ki so jih utrpele ob zrušenju stavbe. V regiji Zaporožje je zaradi ruskega napada z dronom na avtobus umrl en človek, štirje so bili ranjeni. Več ranjenih so zabeležili tudi na območju Nikopola v regiji Dnipropetrovsk ter v mestih Herson in Harkov. Medtem je bilo v ukrajinskih napadih na Rusijo ranjenih sedem ljudi, ena v regiji Kursk ob meji z Ukrajino in šest v mestu Jekaterinburg. Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva je zračna obramba ponoči prestregla 127 ukrajinskih dronov.

V Romuniji strmoglavil ruski brezpilotnik

Na ozemlju Romunije, natančneje v okrožju Tulcea v bližini ukrajinske meje, je davi strmoglavil ruski dron. Incident ni zahteval žrtev, zabeležili so le manjšo materialno škodo, potem ko je dron trčil v prizidek stanovanjske stavbe. Oblasti so evakuirale več kot 200 ljudi. Romunska zunanja ministrica je zaradi incidenta na zagovor poklicala ruskega veleposlanika v Bukarešti. "Ruska federacija je z novim neodgovornim dejanjem, ki bi lahko ogrozilo varnost prebivalstva, kršila suverenost romunskega zračnega prostora. Gre za neodgovorno in provokativno dejanje, ki krši temeljna načela mednarodnega prava," so zapisali na zunanjem ministrstvu Romunije. Takšni incidenti sicer niso novi – ostanke ruskih brezpilotnih letal so v bližini meje našli že večkrat.

Zelenski: Ukrajina pripravljena na pogovore z Rusijo v Azerbajdžanu

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je danes v Bakuju sestal z azerbajdžanskim predsednikom Ilhamom Alijevim. V ospredju so bila varnostna vprašanja, specifično sodelovanje na področju obrambne industrije, je na omrežju X sporočil ukrajinski predsednik. Ob srečanju z azerbajdžanskim kolegom je medtem dejal, da je Ukrajina pripravljena na tristranske pogovore o koncu vojne z Rusijo in da bi ti lahko potekali v Azerbajdžanu. "Predsedniku Azerbajdžana smo povedali, da smo pripravljeni na tristranske pogovore. Takšne pogovore smo imeli v Turčiji, prav tako smo imeli takšne pogovore z našimi ameriškimi partnerji v Švici," je dejal po poročanju ukrajinske tiskovne agencije Ukrinform.

