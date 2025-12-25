Naslovnica
Zelenski v božičnem nagovoru: Imamo eno željo: 'Naj pogine'

Kijev/Moskva, 25. 12. 2025 20.15 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
STA M.V.
Volodimir Zelenski

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je skupaj z nekaterimi drugimi predstavniki Ukrajine, ki sodelujejo v pogajanjih za končanje vojne, opravil "zelo dober" pogovor s posebnim odposlancem ZDA Stevom Witkoffom in zetom predsednika Donalda Trumpa Jaredom Kushnerjem. V Moskvi so medtem govorili o zanesljivem napredku v pogovorih z ZDA. Še pred tem je Zelenski v božičnem nagovoru dejal, da imajo vsi Ukrajinci eno željo, in to je, da 'naj pogine'.

"Dragi moji ljudje, Ukrajinci so že od nekdaj verjeli, da se na božično noč odprejo nebesa. In če jim poveste svoje sanje, se bodo zagotovo uresničile. Danes imamo vsi ene sanje. In imamo eno željo za vse: "Naj pogine," kot si vsak pravi," je dejal Volodimir Zelenski v božičnem nagovoru.

Ukrajinski predsednik je sicer na družbenem omrežju objavil, da so se danes z ameriškimi kolegi pogovarjali o nekaterih podrobnostih aktualnih prizadevanj za končanje vojne. "Obstajajo dobre ideje, ki lahko prispevajo k skupnemu izidu in trajnemu miru," je zapisal in pogovor označil za zelo dober.

Steve Witkoffu in Jared Kushnerju se je zahvalil za konstruktiven pristop, intenzivno delo, prijazne besede in božične čestitke Ukrajincem.

"Resnično delamo 24 ur na dan, sedem dni v tednu, da bi se približali koncu te brutalne ruske vojne proti Ukrajini ter zagotovili, da so vsi dokumenti in koraki realni, učinkoviti in zanesljivi," je dodal.

Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova je medtem na današnji novinarski konferenci v Moskvi omenila napredek v pogovorih med Rusijo in ZDA.

"V pogajalskem procesu za rešitev konflikta v Ukrajini, s čimer mislim pogajalski proces z ZDA, je mogoče opaziti počasen, a zanesljiv napredek," je povedala po poročanju ruske tiskovne agencije Tass.

Washington je pozvala, naj se upre poskusom izničenja tega napredka, za katerimi po njenih besedah stojijo zahodnoevropske države.

Pred tem je Zelenski v torek javnosti predstavil podrobnosti najnovejše različice predloga načrta za končanje vojne, s katero so se po njegovih besedah strinjali ameriški in ukrajinski pogajalci. Ta predvideva zamrznitev frontne črte in začetek pogovorov o demilitariziranih območjih.

Ob tem je ukrajinski predsednik priznal, da se z ZDA niso uspeli dogovoriti glede dolgoročne rešitve ozemeljskih vprašanj in o jedrski elektrarni v Zaporožju.

Zelenski Putin božič

