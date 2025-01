Zelenski v Davosu: Ali bo predsednik Trump sploh opazil Evropo?

Po njegovem mnenju je namreč Washington že nakazal, da so varnostne prioritete ZDA na Bližnjem vzhodu in v azijsko-pacifiški regiji. Kljub temu je dejal, da računa na republikančeva prizadevanja za mir.

Izpostavil je tudi nedavno podpisani sporazum o strateškem partnerstvu med Rusijo in Iranom, s katerim sta državi okrepili gospodarsko in vojaško sodelovanje. " Proti komu sklepajo takšne dogovore? Proti vam, proti vsem nam ," je ocenil.

Po oceni Volodimirja Zelenskega se mora biti Evropa sposobna braniti sama ter si prizadevati, da ostane pomemben in nepogrešljiv akter na svetovnem prizorišču. " Potrebujemo enotno evropsko varnostno in obrambno politiko ," je poudaril in dodal, da morajo biti evropske države pripravljene za varnost porabiti toliko, koliko je "resnično potrebno".

Spomnimo. Trump je med predvolilno kampanjo večkrat hvalil svoje odnose z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Večkrat je zatrdil tudi, da lahko vojno v Ukrajini konča v 24 urah, čeprav ni nikoli pojasnil, kako.

Po ponedeljkovi inavguraciji je izjavil, da je Zelenski pripravljen na dogovor za končanje vojne, za Putina pa da še ne ve. Menil je tudi, da Putin z vojno uničuje Rusijo in bi bilo bolje zanj, da sprejme dogovor.

Scholz v Davosu pozval k obrambi proste trgovine

Da je tesno sodelovanje med Evropo in ZDA bistveno za mir in varnost po vsem svetu ter gonilo uspešnega gospodarskega razvoja, pa je v Davosu dejal nemški kancler Olaf Scholz.

Evropejci, ki želijo svobodno in pošteno svetovno trgovino, bodo skupaj z drugimi partnerji branili to načelo pred komercialno izolacijo, ki škoduje blaginji, je dejal Scholz spričo ponedeljkovih napovedi Trumpa, da bo s 1. februarjem uvedel 25-odstotne carine na uvoz iz Kanade in Mehike.

"Predsednik Trump pravi 'Amerika na prvem mestu' in to resno misli," a "sodelovanje in medsebojno razumevanje sta na splošno v interesu vseh," je dejal Scholz.

Nemški kancler je po ponedeljkovi zamenjavi oblasti v Washingtonu pozval k "ohranjanju trezne glave". "Ne sme nas vsaka novinarska konferenca v Washingtonu, vsak tvit takoj pahniti v vroče, eksistencialne razprave," je dejal.

Po njegovem mnenju bosta Trump in njegova administracija svet držala v napetosti še leta. "Z vsem tem se lahko spopademo in se bomo," je dejal nemški kancler, ki se bo na volitvah 23. februarja potegoval za drugi mandat, a mu ankete ne kažejo dobro.

Po njegovih besedah je nadaljnje tesno sodelovanje in partnerstvo med Nemčijo in ZDA v interesu obeh držav.